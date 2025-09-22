Türk sinema dünyası için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Yıllardır merakla beklenen ve yerli sinemanın en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen Yan Yana filmi, vizyon tarihini sinemaseverlere duyurdu.

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’ten: Yan Yana Filmi Vizyon Tarihini Duyurdu

Usta oyuncu Haluk Bilginer ile komedinin sevilen ismi Feyyaz Yiğit‘i bir araya getiren Yan Yana, hem konusu hem de yenilikçi yapım teknikleriyle dikkat çekiyor. Fransız yapımı “Intouchables” (Can Dostum) filminden uyarlanan bu yapım, komedi ve dram türlerini başarılı bir şekilde harmanlayarak izleyiciye unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Uzun süredir üzerinde çalışılan ve yapım süreci büyük bir gizlilikle yürütülen Yan Yana, Haluk Bilginer‘in canlandırdığı Refik karakterinin hayatını değiştiren Feyyaz Yiğit‘in hayat verdiği Ferruh ile tanışmasını konu alıyor.

Bu sürpriz ikili, filmde bir araya gelerek izleyiciyi hem güldürecek hem de duygulandıracak. Yan Yana filmi için paylaşılan ilk fragman ise, bu iddialı yapımın ne kadar başarılı olacağının ilk işaretlerini verdi.

Yan Yana, yalnızca oyuncu kadrosuyla değil, teknik detaylarıyla da fark yaratmayı hedefliyor. Filmin tam adı, “Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana” olarak belirlendi. Mert Baykal‘ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu ise Feyyaz Yiğit, Aziz Kedi ve Mert Baykal birlikte kaleme aldı.

Yan Yana filmi, Türkiye’de IMAX teknolojisi kullanılarak çekilen ilk yerli yapım olarak tarihe geçiyor. Bu teknolojik yenilik, izleyicilere çok daha geniş ve etkileyici bir sinema deneyimi sunacak.

Yan Yana filminin vizyon tarihi 14 Kasım olarak belirlendi ve film, IMAX salonlarında da izleyiciyle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda, Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit‘in yanı sıra Bige Önal, Hatice Aslan ve Şevval Sam gibi önemli isimler de yer alıyor.

Bu güçlü kadro, Yan Yana filminin gişede de büyük başarı elde etmesine zemin hazırlıyor. Mert Baykal‘ın yönetmenliğinde çekilen ve Kardeşim Benim gibi başarılı filmlerin ardından gelen bu yeni proje, sinema tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Film, daha önce dünya çapında büyük bir başarıya ulaşan Can Dostum‘a benzer bir hikâyeyi modern bir yorumla ele alıyor. Yan Yana‘da, Haluk Bilginer paraşüt kazası sonrası felç kalan Refik adlı zengin bir iş insanını, Feyyaz Yiğit ise ona bakmakla görevlendirilen Ferruh‘u canlandırıyor.

Bu beklenmedik dostluk, izleyiciye yaşamın farklı yönlerini sorgulatan derin bir hikâye sunarken, Yan Yana‘nın özgün bir senaryo ile yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: İsveç otonom toplu taşıması Karsan e-ATAK ile başladı! Otonomda da Türk sanayisi!

Siz Yan Yana hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.