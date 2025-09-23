Türkiye’nin hızlı teslimat sektöründeki öncüsü Getir, sahibi olan Abu Dabi merkezli devlet fonu Mubadala tarafından tamamen satışa çıkarıldı. Yakın zamanda şirketin tüm kontrolünü ele geçiren Mubadala, bu stratejik kararıyla Türkiye pazarından çekilme sinyali veriyor. Satış sürecinin, Getir’in ana operasyonları, araç kiralama hizmeti Getir Araç ve finansal teknoloji kolu Getir Finans gibi tüm birimlerini kapsadığı öğrenildi.

Teknoloji Gündemine Bomba Gibi Düştü: Getir Satılıyor!

Bu radikal kararın arkasında, Mubadala ile Getir kurucuları arasında uzun süredir devam eden ve zirveye tırmanan anlaşmazlıklar yatıyor. Kurucuların bir “darbe” olarak nitelendirdiği yönetim değişikliği süreci, iplerin tamamen kopmasına neden oldu. Rekabet Kurumu onayının ardından şirketin tam kontrolünü alan fon, Getir markasının geleceğini güvence altına almak için bu adımı attığını savunuyor.

Satış görüşmeleri ise şimdiden hız kazanmış durumda. Özellikle Getir Araç biriminin satışı için yerli bir şirket olan Tiktak ile görüşmelerde ileri bir aşamaya gelindiği belirtiliyor. Hızlı teslimat operasyonları için ise uluslararası devlerin nabız yokladığı, ABD merkezli DoorDash gibi potansiyel alıcıların Getir markasına ilgi gösterdiği kulislerde konuşuluyor.

Bir zamanlar COVID-19 pandemisi rüzgarını arkasına alarak 12 milyar dolarlık devasa bir değerleme rakamına ulaşan Getir, bu parlak günlerinden oldukça uzakta. Tüketici talebindeki düşüş ve yatırımcılarla yaşanan gerilimler, şirketin uluslararası pazarlardan çekilip yeniden yapılanmasını zorunlu kılmıştı. Bu süreç, Getir için zorlu bir dönemin başlangıcı oldu.

Şirketin mali durumuyla ilgili ortaya çıkan belgeler de durumu gözler önüne seriyor. Amsterdam mahkemesi kayıtlarına göre, Mubadala geçtiğimiz yıl Getir operasyonlarını ayakta tutabilmek için yüz milyonlarca dolarlık kredi sağlamak zorunda kaldı. Ocak ayında sunulan bir analize göre ise Getir grubunun toplam varlıklarının değeri 374 milyon dolar gibi beklentilerin çok altında bir seviyeye geriledi.

