PlayStation Wrap-Up 2025 yayınlandı ve PS5 ile PS4’te geçirdiğiniz yılı tek bir özet hâlinde görme fırsatı sunuyor. Spotify Wrapped ya da Discord Checkpoint gibi yıl sonu değerlendirmeleri ilgi görmeye devam ederken, PlayStation da kendi topluluğuna özel bir geri dönüş deneyimi hazırlıyor. Bu yılki Wrap-Up; en çok oynadığınız oyunları, tercih ettiğiniz türleri, toplam oyun saatlerinizi ve dikkat çeken başarımlarınızı sizin için derliyor.

PlayStation Wrap-Up 2025 nedir?

PlayStation Wrap-Up, PlayStation’da bir yıl boyunca yaptığınız her şeyi kişisel bir rapora dönüştüren bir özet niteliği taşıyor. Hangi oyunlara ağırlık verdiğiniz, tek oyunculu ve çok oyunculu modlarda ne kadar vakit geçirdiğiniz, hangi DualSense tasarımını daha sık kullandığınız gibi bilgiler tek bir yerde toplanıyor.

Bu yıl ayrıca size özel bir PlayStation Plus playlist’i de hazırlanıyor ve çok oyunculu başarımlarınızla kazandığınız kupalar ön plana çıkıyor.

PlayStation Wrap-Up 2025 nasıl bakılır?

Kendi PlayStation Wrap-Up 2025 raporunuzu görüntülemek için ne yapmanız gerektiğini aşağıda anlattık:

wrapup.playstation.com adresine gidip hesabınızla oturum açıyorsunuz.

adresine gidip hesabınızla oturum açıyorsunuz. 1 Ocak – 31 Aralık 2025 arasında en az 10 saat oyun oynamış olmanız gerekiyor.

Gizlilik ayarlarınızda veri toplama izniniz kapalıysa Wrap-Up oluşturulmuyor.

Giriş yaptıktan sonra yıl boyunca oluşturulan istatistikleriniz hemen karşınıza geliyor.

Ne zamana kadar erişilebilir?

Wrap-Up 2025, 8 Ocak 2026 Perşembe gününe kadar erişilebilir durumda. Bu tarihe kadar raporunuzu inceleyebiliyor ve kişisel özet kartınızı indirip paylaşabiliyorsunuz.

Hangi bilgiler yer alıyor?

PlayStation Wrap-Up 2025, yıl boyunca oyunla kurduğunuz ilişkiyi oldukça detaylı biçimde gösteriyor. Raporda şu bilgiler yer alıyor:

En çok oynadığınız oyunlar ve oynama süreleri

En sık tercih ettiğiniz türler

Tek oyunculu ve çok oyunculu oyunlara ayırdığınız zaman

Yıl boyunca en çok kullandığınız DualSense tasarımı

Bunlara ek olarak Wrap-Up, size özel oluşturduğu PlayStation Plus playlist’i ile çok oyunculu başarımlarınızı, kupa kazanımlarınızı ve öne çıkan oyun anlarınızı bir arada sunuyor. Böylece Wrap-Up yalnızca bir istatistik listesi değil, yılın oyun hikâyesi hâline geliyor.

Oyunculara özel ödül: glass-themed avatar

Wrap-Up 2025’i tamamlayan tüm oyuncular, cam efektli özel bir avatar kazanıyor. Bu avatar hem Wrap-Up’a katılımınızı gösteriyor hem de profilinizde yılın hatırası olarak yerini alıyor.

Dilerseniz 2025 oyun yolculuğunuzu arkadaşlarınızla karşılaştırabiliyor, kişisel özet kartınızı sosyal medyada paylaşabiliyor ve oyun alışkanlıklarınızı daha yakından görüyorsunuz. Peki sizin Wrap-Up sonuçlarınız ne söylüyor? Son oyun gündeminden haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın.