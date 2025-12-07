Yapay zekâ destekli entegre güvenlik yaklaşımıyla öne çıkan Trend Vision One™, ağ trafiğinin her katmanında tam görünürlük ve hızlı müdahale olanağı sunuyor.

Trend Micro, Forrester tarafından gerçekleştirilen Ağ Analizi ve Görünürlük (Network Analysis and Visibility – NAV) Çözümleri Araştırmasında Lider olarak belirlendi. Bağımsız pazar değerlendirmesinde incelenen 12 çözüm arasında, Trend Micro’nun amiral gemisi Trend Vision One™ platformu, “mevcut ürün” kategorisinde en yüksek puanı aldı.

The Forrester Wave™: Network Analysis and Visibility Solutions, 2025 4. Çeyrek raporuyla ilgili daha fazla bilgi için: https://www.trendmicro.com/explore/forrester-wave-nav

Trend Micro Platform ve İş Birimi Üst Yöneticisi Rachel Jin, “Bulutun hızla benimsenmesi, IoT’nin yaygınlaşması ve yapay zekâ odaklı inovasyonun yükselmesiyle birlikte, ağ üzerinden kapsamlı ve ayrıntılı bir görünürlük her zamankinden daha önemli hale geldi. Trend Micro olarak, müşterilerimizin risklerini azaltmalarına, tehditleri çok daha hızlı tespit edip müdahale etmelerine ve Sıfır Güven yaklaşımını kurum genelinde hayata geçirmelerine destek oluyoruz. Böylece potansiyel tehditleri büyümeden önleyebiliyoruz” dedi.

Trend Micro Türkiye Teknik Lideri Burak İnce, “Türkiye’deki kurumlar için artan siber tehditlere karşı kapsamlı ve proaktif koruma sunmak artık her zamankinden daha kritik. Forrester tarafından lider olarak gösterilmek, müşterilerimizin dijitalleşme yolculuğunda onlara değer katmaya ve güvenli bir gelecek inşa etmelerine destek olma misyonumuzu güçlendiriyor. Trend Vision One™ ile kurumlara her an görünür, yönetilebilir, proaktif ve etkili bir siber savunma sağlıyoruz,” dedi.

Trend Vision One™, Ağ Tespit ve Müdahale (Network Detection and Response – NDR) ile Siber Risk Maruziyeti Yönetimini (Cyber Risk Exposure Management – CREM) bir araya getirerek kurumlara şu avantajları sunuyor:

XDR ile Tam Görünürlük: Trend Vision One™, uç noktalar, ağ, kimlik, e-posta, bulut ve veri katmanlarındaki telemetriyi ilişkilendirerek daha hızlı tespit, daha kapsamlı inceleme ve hızlandırılmış müdahale olanağı sağlıyor.

Proaktif Siber Risk Maruziyeti Yönetimi: CREM, varlıkları sürekli olarak keşfediyor, riski gerçek zamanlı olarak değerlendiriyor ve önleyici siber risk azaltımı için aksiyonları otomatikleştiriyor.

Forrester raporunda Trend Vision One™’ın öne çıkan yetenekleri arasında şu ifadeler yer alıyor:

“Doğu-Batı ve Kuzey-Güney trafiklerinde en iyi teknolojilerle olağanüstü tehdit tespit yetenekleri”

“Kullanıcı dostu iş akışları ve tehdit tespiti özellikleriyle, özelleştirilebilir inceleme ve görselleştirme imkânı”

“Zengin telemetri sayesinde algılama mantığında geniş ölçekte özelleştirme”

“Oldukça sağlam” uyumluluk izleme, “çok sayıda regülasyonu destekliyor ve kurumlara özel bir altyapı oluşturma olanağı sunuyor”

“RBAC (Rol Bazlı Erişim Kontrolü) için ayrıntılı yönetim desteği”

Forrester raporunda ayrıca şu ifadeye yer veriliyor: “Trend Micro, bütçe veya kaynak kısıtları olan büyük ölçekli kuruluşlar ile bütünleşik ve ‘tek ekrandan yönetim’ deneyimi arayan mevcut müşteriler için en uygun tercihtir.”

Forrester, araştırma yayınlarında yer alan herhangi bir şirket, ürün, marka veya hizmeti desteklemez ve hiçbir kişi veya kuruluşa, bu yayınlarda verilen derecelendirmelere dayanarak herhangi bir şirketin ürün veya hizmetlerini seçmesini tavsiye etmez. Bilgiler, mevcut en iyi kaynaklara dayanmaktadır. Görüşler, ilgili zamandaki değerlendirmeyi yansıtır ve değişikliğe tabi olabilir. Daha fazla bilgi için Forrester’ın tarafsızlığı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.