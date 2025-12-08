Son günlerde kullanıcılar iPhone Fold için en çok çıkış tarihini, fiyatının ne kadar olacağını ve eSIM kullanıp kullanmayacağını merak ediyor. Apple’ın ilk katlanabilir modeliyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, katlanabilir iPhone cephesinde dengeleri değiştirecek gelişmelere işaret ediyor.

iPhone Fold sadece e-SIM ile gelecek!

iPhone Fold, Apple’ın şimdiye kadar üzerinde çalıştığı en radikal iPhone projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre cihaz, tamamen eSIM teknolojisi üzerine kurulacak ve fiziksel SIM kart yuvasına sahip olmayacak. Bu tercihin arkasında ise ultra ince tasarım hedefi ve iç donanım alanını daha verimli kullanma isteği yer alıyor.

Bu kararın temelinde, katlanabilir iPhone’un ultra ince yapısı yatıyor. Dış ekranda 5.5 inç, kitap formunda açıldığında ise yaklaşık 7.8 inç büyüklüğünde iPad mini benzeri bir iç ekran bulunacağı konuşuluyor. iPhone Fold için kullanılan “iki tane titanyum iPhone Air yan yana” benzetmesi, cihazın ne kadar ince ve teknik olarak ne kadar iddialı olduğu konusunda ipucu veriyor.

Ancak bu ultra ince yapı, batarya kapasitesi ve donanım yerleşimi konusunda ciddi mühendislik kısıtlamalarını da beraberinde getiriyor. Bu noktada Apple’ın katlanabilir iPhone için fiziksel SIM’i feda ederek iç hacmi kazanmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Katlanabilir iPhone ile birlikte ekran altı 24 megapiksellik bir kamera ve neredeyse tamamen izsiz bir iç ekran kırımı da gündeme gelmiş durumda. Apple, katlanabilir ekranlardaki en büyük sorunlardan biri olan iz problemini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu teknoloji başarıyla uygulanırsa iPhone Fold, yalnızca Apple için değil, tüm sektör için önemli bir referans noktası olabilir.

iPhone Fold fiyatı ne kadar olacak?

iPhone Fold cephesinde fiyat konusu da en az tasarım kadar dikkat çekici. ABD için konuşulan rakamlar 2.000 ila 2.500 dolar arasında değişiyor. Türkiye için vergiler, IMEI kayıtları ve kur eklemesi düşünüldüğünde katlanabilir iPhone’un satış fiyatının oldukça yüksek bir seviyeye ulaşması sürpriz olmayacak.

iPhone Fold çıkış tarihi ne zaman?

iPhone Fold için öne çıkan takvim, 2026 yılının sonu ile 2027’nin ilk ayları arasını işaret ediyor. Apple’ın ürünü aceleye getirmek istemediği ve özellikle dayanıklılık, ekran teknolojisi ve pil performansı konusunda uzun süreli testler yaptığı belirtiliyor. Katlanabilir iPhone’un bu nedenle klasik iPhone döngüsünün dışında, özel bir lansmanla tanıtılması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Katlanabilir iPhone’un eSIM odaklı yapısı özellikle Çin pazarında ciddi soru işaretleri yaratmış durumda. Türkiye’de ise eSIM altyapısı son yıllarda gelişmiş olsa da, hâlâ fiziksel SIM tercih eden büyük bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Bu nedenle katlanabilir iPhone, Türkiye’de teknik yenilik kadar operatör desteğiyle de sınanacak gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone Fold ile Apple’ın katlanabilir telefon dünyasında nasıl bir etki yaratacağını öngörüyorsunuz? Türkiye’de eSIM odaklı bir katlanabilir iPhone sizce ne kadar karşılık bulur? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!