PlayStation 5 ve PlayStation VR 2 ile oyun dünyasını domine eden Sony, şu sıralar yeni bir konsol üzerinde çalışmalarına başlamış durumda. Insider Gaming’in bildirdiğine göre; PlayStation Q Lite olarak bilinen cihaz, PlayStation 5’e bağlı bir başka donanım olacak. Insider Gaming, Q Lite’ın, Sony’nin son zamanlarda tanıttığı bir özellik olan PS5 ile uzaktan oynatmayı kullanan yeni bir PlayStation Handheld olduğunu bildirdi. Cihaz 1080p ve 60FPS‘ye kadar yayın yapabilecek ancak sürekli bir internet bağlantısına ihtiyaç duyar.

Q Lite, bir PS5 denetleyicisine benziyor, ancak ortasında 8 inçlik büyük bir LCD dokunmatik ekran var. Uyarlanabilir tetikleyicilere ve olağan elde taşınabilir özelliklere sahiptir. Insider Gaming, Q Lite‘ın QA aşamasında olduğunu ve Detachable Disc Drive PS5′ten sonra ve PS5 Pro‘dan önce çıkacağını söylüyor.

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Sektör içerisinden Jeff Grubb‘a göre Sony, PS5’in yaklaşan oyun serisini ifade eden ikinci aşamasını duyurmak için hazırlanıyor. Bununla birlikte, bu ikinci aşama, tümü yakında piyasaya sürülecek olan çıkarılabilir bir disk sürücüsü PS5, kablosuz kulaklık ve kulaklık projeleri ve Q Lite adlı bir el cihazı gibi yeni donanım tekliflerini de içeriyor.

PlayStation 5 Pro’nun ayrıca bir tatil 2024 sürümünü hedeflediği bildiriliyor. El konsolu tarafında PS Vita’dan sonra bu işe bulaşmayan Sony, yine bu alanı pas geçip sadece bir stream cihazı üretecek gibi görünüyor. Fiyat noktasında bu konsolun izleyeceği yol merak ediliyor. Bakalım 300 dolar bandı aşılacak mı yoksa herkese hitap edecek bir el stream konsolu mu olacak? Bekleyip göreceğiz.