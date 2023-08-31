Birçok oyuncu, oyunları satın almak yerine, Sony ve Microsoft gibi devlerin sunduğu Xbox Game Pass vey PlayStation Plus gibi abonelik servisleri üzerinden oyun oynamayı tercih ediyor. Geçtiğimiz gün ise oyuncuları üzecek bir gelişme yaşandı. Sony, PlayStation Plus’ın tüm dünyada fiyatlarını artıracağını duyurdu. Ancak iyi haber şu ki, zam yalnızca yıllık aboneliklerde geçerli olacak. İşte yeni PlayStation Plus fiyatları!



Sony PlayStation Plus Abonelik Fiyatlarına Dünya Genelinde Zam Yapıyor!

PlayStation Plus, oyunculara aylık ücret karşılığında birçok oyun erişimi sağlayan popüler bir abonelik sistemi. Ancak bugün yapılan açıklamayla PlayStation Plus’ın yıllık abonelik ücretlerine zam yapılacağı duyuruldu. Bu zam, 6 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak.

Sony’nin blog gönderisine göre, Essential, Extra ve Premium (Türkiye’de Deluxe adıyla satılan paket) olmak üzere üç farklı katmandaki abonelik ücretlerine zam gelecek. ABD’de yapılan zam oranı yaklaşık %35 civarında. Essential aboneliği 60 dolardan 80 dolara, Extra aboneliği 100 dolardan 135 dolara, Premium aboneliği ise 120 dolardan 160 dolara yükseltildi.

Özellikle ülkemizde zaten yüksek olan oyun fiyatları nedeniyle hayli ilgi gören bu abonelik sisteminin zam haberi, oyuncu topluluğunda hayal kırıklığı yarattı. Ancak, aylık ve üç aylık üyelik ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söylemekte fayda var.



Bu zam, sadece PlayStation Plus’ın yıllık abonelik fiyatlarına etki edecek. Mevcut 12 aylık abonelerin, 6 Kasım veya sonrasındaki yenileme tarihine kadar zamdan etkilenmeyeceği belirtildi. Ancak bu süreçte aboneliklerini yükseltmek veya düşürmek isteyenler, yeni fiyatlarla karşılaşacak.

Türkiye’de de yıllık abonelik fiyatlarının artması bekleniyor. Şu anki Türkiye fiyatları Essential için 240 TL, Extra için 400 TL ve Deluxe için 460 TL olarak belirlenmiş durumda. ABD’deki zam oranları dikkate alındığında, bu fiyatların Essential için 324 TL, Extra için 540 TL ve Deluxe için 620 TL seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Ancak döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle fiyat artışının daha yüksek olma ihtimali bulunuyor. Bu hesaplanan oranların, ABD’deki %135 zam oranına göre hesaplandığını söyleyelim. Sony’nin Türkiye’ye nasıl bir tarife uygulayacağını bilmiyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni PlayStation Plus abonelik ücretleri sizce nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın