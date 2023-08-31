Redmi cephesinin kısa bir süre önce Asya pazarında satışa sunduğu Redmi 12, heyecanlı bekleyişin ardından nihayet Türkiye pazarına adım attı. Giriş seviyede rekabet edecek model, sade tasarımı ve segmentine göre güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte Xiaomi’nin yeni oyuncusunun sunduğu her şey!

Redmi 12 Bütçe Dostu Fiyatıyla Dikkat Çekiyor!

Redmi 12, 6.79 inç boyutlu Full HD+ IPS LCD ekranı ile dikkat çekiyor. 90Hz yenileme hızı sunan bu ekran, akıcı bir deneyim vadediyor. Bu segmentte Vivo gibi bazı güçlü rakiplerde AMOLED ekran görsek de, 90Hz IPS LCD ekran da gayet yeterli olacaktır.

Xiaomi’nin yeni oyuncusu, gücünü Helio G88 yonga setinden alıyor. Oyuncular için özel olarak optimize edilen MediaTek Helio G serisi yonga setine 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanının eşlik ettiğini görüyoruz. Bunlar da cihazın segmenti için güzel özellikler.

Telefonun arkasında ise 50MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve 2MP f/2.4 makro kamera olmak üzere üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 8MP selfie kamerası yer alıyor. Redmi 12, güç tuşuna entegre bir parmak izi okuyucusuna sahip ve kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemiyle çıkıyor.

Redmi 12’nin diğer özellikleri arasında IP53 sertifikası, 3,5 mm kulaklık jakı ve Bluetooth 5.3 gibi özellikler de yer alıyor. Telefon 5000 mAh boyutlu büyük bir batarya sunuyor ve bu batarya 18W hızlı şarj desteğine sahip. Bu sayede kullanıcılar, daha uzun pil ömrü elde edebilecek.

Resmi web sitesinde listelenen Redmi 12’nin fiyatı 7,999 TL olarak duyuruldu ve satışı 1 Eylül tarihinde başlayacak. Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri sunan telefon, Türkiye pazarına 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli ile geliyor.

Xiaomi’nin Redmi 12 modeli, Türkiye pazarında giriş seviyesindeki telefon arayan kullanıcılar için çeşitli renk seçenekleri ve uygun fiyatıyla önemli bir alternatif sunuyor. 1 Eylül tarihinden itibaren Türkiye’de satışa sunulacak olan telefon, performans ve tasarım açısından dikkat çekici özellikleri bir araya getirerek kullanıcıların beklentilerini karşılamayı amaçlıyor.

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Vivo gibi rakiplerin de bu segmentte önemli cihazları bulunuyor. Giriş segmentte rekabet kızışacak gibi görünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Redmi 12’nin fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!