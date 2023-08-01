Sony’nin PlayStation 5 konsolu için kablosuz kulaklık üretmeyi düşündüğüne dair daha önceki ipuçlarının hemen ardından, şimdi de yeni bir FCC listesi Sony’nin gürültü önleyici PlayStation kulaklıklarını yakında tanıtabileceğini gösteriyor. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylanan Sony USB Alıcı-Verici ile birlikte, daha fazla ayrıntı ortaya çıkmış durumda. Sony’nin kulaklara bayram ettirecek kablosuz oyuncu kulaklığı için geri sayım başladı!

Sony Kablosuz Oyuncu Kulaklıklarında Devrim Yaratacak!

Yeni kablosuz kulaklık çiftinin FCC veritabanına kaydedilmesi, Sony’nin yeni oyun lansmanının ardından geldi. Bu kablosuz kulaklığın özellikle PlayStation 5 için tasarlandığı söyleniyor. Bu yeni Sony kablosuz kulaklıklar, gürültü önleme özelliğine sahip olacak ve kablosuz gürültü önleyici bir oyun kulaklığı olarak tanımlanıyor.

FCC veritabanına göre, kulaklıkların model numarası YY2977, USB alıcı-vericinin model numarası ise YY2980. PlayStation 5’in Bluetooth bağlantısını desteklemediği düşünülürse, USB alıcı-vericinin kulaklıklara kablosuz bağlantı sağlamak için ideal bir aksesuar olduğu anlaşılıyor. Kulaklıklar, standart menteşeli kutu tasarımına sahip olacak ve özel bir kılıf ile gelmeyecek.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, yeni Sony oyun kulaklığının PlayStation veya INZONE markasıyla geleceği söylentiler arasında yer alıyor. Yaklaşan PS5 kulaklıklarının ve beraberindeki USB alıcı-vericisinin FCC listesinde yer alması, bu ürünlerin yakın zamanda piyasaya sürülebileceğini düşündürüyor. Fiyatlandırma ve piyasaya sürülme tarihine dair detayların yakın bir süre içinde açıklanması bekleniyor.

Sony’nin geliştirdiği gürültü önleyici PlayStation kulaklıkları, oyunculara daha etkileyici bir oyun deneyimi sunmak için tasarlanıyor. Kulaklık, tasarımı ve kablosuz özellikleri sayesinde oyuncuların hareket özgürlüğünü artıracak ve oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony’nin kablosuz kulaklıkları başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!