Türkiye’de vergilere bir yenisi daha ekleniyor. Airbnb, kısa dönem ve günlük kiralamalar için popüler bir seçenek olmuştu. Ancak, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, günlük kiralık evlerle ilgili önemli bir düzenleme getireceklerini duyurdu. Bu düzenleme, Airbnb gibi platformlar üzerinden kiraya verilen evlerin, özel bir sertifika belgelendirme şartına tabi olmasını sağlayacak.

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Bu yeni yasa ile günübirlik kiralanacak olan evlerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belge alması zorunlu olacak. Ayrıca, bu evlerde konaklayan kişilerin bilgileri, otellerde olduğu gibi düzenli olarak bakanlığa bildirilecek.

Bu düzenlemenin yanı sıra, günübirlik kiralanan evlerden elde edilen gelir için yeni bir vergi getirilecek. Bu vergi, Hazine ve Maliye Bakanlığına yatırılacak. Bakan Ersoy, yeni verginin, otellerle Airbnb gibi platformlar arasında rekabet eşitliğini sağlamak konusunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Otellerin yüksek fiyatları nedeniyle Airbnb gibi platformlar daha çok tercih edilirken, bu yeni vergi ile bu eğilimin değişebileceği düşünülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı’ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bir belge almak zorunda olacaklar ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacaklar. Ayrıca buradan elde ettikleri gelirle ilgili de bir vergi olacak.” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, günlük kiralanan evlere karşı olmadıklarını, ancak dünya genelinde olduğu gibi mevzuatlara uygun olarak yapılmasını desteklediklerini belirtti. Söz konusu mevzuat düzenlemelerinin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi bekleniyor.

Bu düzenlemeler, günlük kiralık ev sektörünü etkileyecek önemli değişiklikler getirecek ve bu tür kiralamaların daha düzenli ve yasal bir çerçevede yapılmasını sağlayacak gibi görünüyor.