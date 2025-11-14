Oyun dünyasının efsanelerinden GTA Online, bu kez oyunculara büyük bir sürprizle geldi! Peki, GTA Online neden ücretsiz oldu, bu fırsat ne zamana kadar sürecek ve oyuncular bu avantajdan nasıl yararlanabilecek? Türkiye’deki konsol sahipleri bu kampanyadan nasıl faydalanabilir?

GTA Online konsollara ücretsiz oldu!

GTA Online, 17 Kasım’a kadar PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S sahiplerine tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Normal şartlarda yalnızca Game Pass Ultimate ya da PS Plus Premium üyelerine açık olan bu oyun, şimdi herkesin erişimine açıldı. Yani hiçbir abonelik gerektirmeden Los Santos sokaklarında özgürce gezmek mümkün hale geldi. Bu sınırlı süreli kampanya, özellikle yeni nesil oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Yeni nesil sürümde GTA Online deneyimi görsel anlamda da önemli bir seviyeye taşınmış durumda. 4K çözünürlük, 60 FPS performans, HDR desteği, ışın izleme (ray tracing) teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü dokularla oyun adeta yeniden doğmuş gibi hissettiriyor. Türkiye’deki oyuncular da bu gelişmiş grafik kalitesini fark edilir biçimde hissedebiliyor.

Ücretsiz erişim için yapılması gerekenler oldukça basit. Oyuncular, kendi konsollarının dijital mağazasına girip GTA Online sayfasını ziyaret ederek oyunu ücretsiz şekilde indirebiliyor. Bu işlem sonrası, 17 Kasım’a kadar oyunu hiçbir ücret ödemeden oynamak mümkün. Ancak bu tarihten sonra oyun tekrar ücretli hale geleceği için acele etmek gerekiyor.

Rockstar’ın bu hamlesi, muhtemelen yeni nesil sürümün popülaritesini artırmak ve daha fazla oyuncuyu çevrimiçi ekosisteme dahil etmek amacı taşıyor. Uzun süredir piyasada olan sürüm, hâlâ düzenli güncellemeler ve etkinliklerle canlı tutuluyor. Bu ücretsiz dönem, oyuna geri dönmek isteyen eski oyuncular için de harika bir zamanlama anlamına geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? GTA Online ücretsiz hale gelmesi, oyunun popülerliğini daha da artırır mı? Türkiye’deki oyuncular bu fırsatı değerlendirecek mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!