Sony, PlayStation Plus Premium üyelerine yönelik önemli bir güncelleme açıkladı. Bu değişiklikle birlikte PS5 bulut akış hizmetine erişim sağlanacak. Bu hizmet, PS5 konsolu üzerinde kullanılabilir ve PlayStation Plus Premium üyeleri, PS5 oyunlarını indirme zahmetine gerek kalmadan oynama imkanına sahip olacaklar. Yenilik, Oyun Kataloğundaki desteklenen PS5 oyunlarını, Oyun Denemelerini ve PS Store’dan satın alınan oyunları içeriyor.

Sony, PlayStation Plus Oyun Kataloğundan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11, Saints Row IV gibi popüler PS5 oyunlarını içeren büyüyen bir oyun koleksiyonu sunmayı hedefliyor. Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt, The Calisto Protokolü gibi PS5 oyunları için Oyun Denemeleri de sunulacak. Bu, oyuncuların oyunları deneyimlemeden önce bir önizleme elde etmelerini sağlayacak.

PlayStation Plus Premium üyeleri, sahip oldukları PS5 dijital oyunlarını, Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys, Fortnite gibi oyunları da bulunarak, bulut üzerinden akışla izleyebilecekler. Bu güncelleme, PlayStation Plus Premium üyeleri için PS5 oyunlarını daha erişilebilir hale getirerek, oyun deneyimlerini zenginleştirmeyi amaçlıyor.

PayStation Plus Premium üyeleri aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlardan yararlanacak.

PS5 oyun akışı için indirilebilir içeriğe ve oyun içi satın alımlara erişim.

60 FPS ve SDR veya HDR çıkışıyla 4K’dan 720p’ye kadar çoklu çözünürlük seçenekleri.

Çeşitli PS5 ses özelliklerini destekleyen gelişmiş ses.

Ekran görüntüleri yakalama ve 3 dakikaya kadar video kaydetme olanağına PS5 ve PS App’in Medya Galerisi’nden erişilebilir.

PlayStation Plus Premium aracılığıyla bulut akışına şu anda aşağıdaki ülkelerde erişilebilir. *Spoiler* boşuna bakmayın Türkiye yok!

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Kıbrıs Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya , Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri.