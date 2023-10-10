Yeni PlayStation 5 modeli çok yakında piyasaya sürülüyor. PlayStation 5’in değişen gereksinimlere cevap verme amacıyla mühendislik ve tasarım ekipleri, daha fazla seçenek ve esneklik sunacak yeni bir form faktörü geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışmış. Öyle yoğun çalışmışlar ki Süreyya hanımın muhteşem değişimi olmuş.

Bu yeni model daha fazla dahili depolama kapasitesi sunmak amacıyla takılabilir bir Ultra HD Blu-ray Disk Sürücüsü ve 1 TB SSD ile donatılıyor.

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Yeni PS5, önceki modellere göre hacim olarak %30’dan fazla, ağırlık olarak ise %18 ve %24 oranında azaltıldı. Alt kısmı mat bir yüzeyle kaplanırken, üst kısmı parlak bir görünüme sahip olup dört ayrı kapak paneli içeriyor.

Özellikle PS5 Dijital Sürümünü satın aldığınızda, daha sonradan PS5 için Ultra HD Blu-ray Disk Sürücüsü’nü ekleyebilirsiniz. Bu ek disk sürücüsü ayrıca satışa sunulacak ve 79.99 dolar ile satın alınabilecek.

Yeni PS5 modeli, Kasım ayının başından itibaren Amerika’daki belirli yerel perakendecilerde ve direct.playstation.com adresinde satışa sunulacak. İlerleyen aylarda dünya genelinde daha fazla ülkeye gelecek. Türkiye pazarında resmi olarak olmayan PlayStation bakalım bu modeli bir hal çaresine bakıp Türkiye pazarına getirecek mi? Mevcut PS5 modelinin envanteri tükenene kadar, yeni PS5 modeli mevcut tek seçenek olacak.

ABD Ultra HD Blu-ray disk sürücülü PS5 – 499,99 USD PS5 Dijital Sürüm – 449.99 USD

Avrupa Ultra HD Blu-ray disk sürücülü PS5 – 549,99 EUR PS5 Dijital Baskı – 449.99 EUR

Birleşik Krallık Ultra HD Blu-ray disk sürücülü PS5 – 479,99 GBP PS5 Dijital Baskı – 389.99 GBP

Japonya Ultra HD Blu-ray disk sürücülü PS5 – 66.980 JPY (vergi dahil) PS5 Dijital Sürüm – 59,980 JPY (vergi dahil)

