Android telefon kullanıcılarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Shizuku uygulaması, özellikle “power user” olarak tabir edilen deneyimli kullanıcıların aşina olduğu uygulamalar arasında yer alıyor. Peki Android Shizuku uygulaması nasıl kurulur? Android Shizuku nasıl kurulur? İşte Shizuku kurulum adımları.

Android Shizuku nasıl kurulur?

Android Shizuku uygulaması nasıl kurulur? Android Shizuku nasıl kurulur? Shizuku kurulum adımlarını kısaca özetlemek gerekirse:

Geliştirici Seçeneklerini açın. Kablosuz Hata Ayıklama seçeneğini etkinleştirin. Shizuku uygulamasını indirin. Uygulamaları Shizuku ile eşleştirin.

Android Shizuku nasıl kurulur? sorusunu detaylıca merak edenler için, tüm adımları aşağıda sizlerle paylaştık.Bu işleme başlamadan önce Shizuku’nun garantiyi bozmayacağını hatırlatalım. Ancak cihazınızda önemli bilgiler varsa yedekleme yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Zira özellikle bilmeden yapılan uygulama silme gibi işlemler sonrasında cihazınız bootloop gibi sorunlarla karşılaşabilir, bu nedenle yedek almanız ve arkasından Shizuku ile yapacaklarınızı yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ben yıllardır Shizuku kullanan biri olarak, uygulama sonrasında bootloop gibi bir sorunla karşılaşmadım, ancak temkinli olmakta fayda var.

Uyarılardan sonra Android Shizuku kurma adımlarına geçelim. Üstte belirttiğimiz özetlenmiş adımların, güncel anlatımlarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. Geliştirici Seçeneklerini Açın

Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım Bilgileri bölümüne gidin. “Yapım numarası”na 7 kez dokunarak geliştirici seçeneklerini aktif hale getirin.

2. Kablosuz Hata Ayıklamayı Etkinleştirin

Geliştirici seçeneklerinden Kablosuz Hata Ayıklama özelliğini açın. Bu işlem WiFi ağına bağlı olmanızı gerektirir.

3. Shizuku’yu Google Play üzerinden indirin

Uygulamayı yükledikten sonra çalıştırın ve Başlat seçeneğine dokunun. Cihazınız gerekli bağlantıları kurduğunda, Shizuku servisi arka planda çalışmaya başlayacaktır.

4. Shizuku uygulaması üzerinden kurulumu bitirin

Bu adımların ardından, Shizuku uygulaması üzerinde kurulum adımları şu şekilde:

Shizuku uygulamasını açın.

Kablosuz hata ayıklama ile başlat bölümüne ilerleyin.

Eşleştirme düğmesine dokunun.

En alttaki Geliştirici Seçenekleri öğesine dokunun.

Kablosuz hata ayıklama seçeneğini etkinleştirin. (Eğer etkin değilse)

Bu ağda her zaman izin ver onay kutusunu işaretleyin.

Cihaz ile eşleştirme açılır penceresini açmak için Eşleştirme kodu ile cihazı eşleştir öğesine dokunun ve bildirimlere izin verin

5. Uygulamaları Shizuku ile Eşleştirin

Örneğin Root Activity Launcher veya App Manager gibi sistem erişimi isteyen araçları Shizuku ile birlikte kullanarak, cihazınızda root olmadan pek çok gelişmiş özelliği kullanabilirsiniz.

Shizuku Kullanılır mı?

Android kullanıcılarının root yapmadan sistem üzerinde daha fazla kontrol sağlamasını mümkün kılan Shizuku, benim favori uygulamalarım arasında.

Özellikle yazılım güncelleme, izin yönetimi ve sistem analizi gibi işlemler için ideal olan bu uygulama benim vazgeçilmezlerimden biri. Deneyimli bir kullanıcıysanız veya sistem üzerinde daha fazla yetki istiyorsanız, Shizuku sizin için de vazgeçilmez bir çözüm olabilir.

Shizuku nasıl kurulur sorusunun cevabını merak ediyorsanız, sizi konu hakkındaki ayrıntılı içeriğimizi okumaya davet ediyorum. Burada Shizuku’nun nasıl kurulabileceğini de göreceksiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Shizuku uygulaması kullanılır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!