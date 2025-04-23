Son günlerde sosyal medyada Amazon ürün değişimi kalktı iddası konuşuluyordu. Kullanıcılar arasında yankı uyandıran bu söylentiler, Amazon ürün değişim politikalarında köklü bir değişim yaşandığına işaret ediyordu. Amazon değişim politikası hakkında resmi açıklama geldi.

Amazon ürün değişimi kalktı mı? İşte Amazon resmi açıklama!

Amazon ürün değişimi kalktı iddiaları hakkında sonunda resmi bir açıklama yayınlandı. Amazon yetkilileri kısa süre içinde kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan resmi açıklamaya göre, Amazon ürün değişim ve iade politikalarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Şirket, mevcut süreçlerin eskisi gibi işlediğini vurgularken, yaşanan görünürlük sorunlarının teknik bir güncellemeye bağlı olabileceği üzerinde duruyor. Türkiye’de geniş bir kullanıcı ağına sahip olan Amazon, sunduğu kolay iade ve Amazon değişim süreçleriyle tüketici güvenini korumayı sürdürüyor.

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