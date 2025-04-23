İstanbul deprem oldu! İstanbul deprem büyüklüğü ne kadar? Bugün sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde yaşanan sarsıntı, Silivri açıklarında etkisini gösterdi. İstanbul deprem son durum ne?

İstanbul deprem oldu! İstanbul deprem son durum ne?

23 Nisan 2025 sabah saatlerinde İstanbul deprem oldu. İstanbul deprem büyüklüğü kaç? Yetkililer, bölgede kaydedilen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyururken, derinliğin yaklaşık 7 kilometre olduğu bildirildi.

AFAD tarafından yapılan resmi açıklamada, sarsıntının Silivri açıklarında gerçekleştiği doğrulanırken, Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 4 olarak belirtti.

Kandilli Rasathanesi ise İstanbul deprem büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

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12.00 sularında gelen yeni açıklama ile beraber ikinci bir deprem yaşandığı da kaydedildi. İstanbul ikinci sarsıntı büyüklüğü 6.2 olarak açıklandı. Deprem anından görüntüler geldi.

İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6️⃣.2️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 23, 2025

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem anına ait görüntü: pic.twitter.com/esjbif58xW — BPT (@bpthaber) April 23, 2025

İnsanlar İstanbul deprem mi oldu sorusu ile güne başlarken vatandaşların bu gibi durumlara karşı bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiği bir kez daha anlaşılmış oldu.

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