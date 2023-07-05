Sony, PlayStation 5’i yenilemeye hazırlanıyor. Mahkeme belgelerine göre, Sony, bu yıl PlayStation 5 Slim donanım revizyonunu piyasaya sürecek. Bu bilgi, Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) davasında ortaya çıktı.

Belgelere göre, Sony’nin mevcut nesil konsolunun daha ince bir donanım revizyonunu, Digital Edition’ın mevcut fiyatı olan 399,99 $ karşılığında bu yıl içinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Belgelerde ayrıca, gelecekte bir Pro modelinin de piyasaya sürülmesi planlandığı belirtiliyor.

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Sony’nin orijinal PlayStation günlerinden bu yana konsol versiyonlarını ince hale getiren revizyonlar yayınladığı göz önünde bulundurulduğunda, PlayStation 5 Slim donanım revizyonuyla ilgili olarak belgelerde ortaya çıkan bilgiler çok şaşırtıcı değil. Yeni modelin bu yıl piyasaya sürülmesi beklenirken, Japon şirketinin bu modelin tasarımını ve mevcut modellerden ayırt edici özelliklerini ortaya çıkarması uzun sürmeyecek.

Söylentilere göre, bu PlayStation 5 Slim modelini farklı kılacak özellik, mevcut modellerle uyumlu olmayacak bir çıkarılabilir disk sürücüsüyle uyumluluk olacak. Sony ayrıca, yıl sonundan önce piyasaya sürülmesi beklenen yeni bir Uzaktan Oynatma odaklı el cihazı olan Project Q üzerinde de çalışıyor. Dolayısıyla, önümüzdeki aylar yeni donanım hakkında oldukça ilginç bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.