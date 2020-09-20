PlayStation 5 PS1, PS2 ve PS3 oyunlarını çalıştırmayacak!

PlayStation 5 oyun konsolu ile alakalı yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni nesil oyun konsolu bütün eski nesil oyunlarını çalıştırmayacak.

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PlayStation 5, her eski nesil oyunu oynatmayacak!

PlayStation 5, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen etkinliğin ardından gündemde kalmaya devam ediyor. Yeni nesil oyun konsolu bilindiği üzere bazı PlayStation 4 oyunlarını çalıştıracak. Hal böyle olunca daha eski nesil için ortaya çıkan iddialar da artmıştı. Bu iddialara cevap ise Jim Ryan‘dan cevap geldi. PlayStation CEO‘su Jim Ryan, yeni nesil oyun konsolunun PS1, PS2 ve PS3 konsolları için çıkan oyunları çalıştırmayacağını açıkladı. Yeni nesil konsol ile birlikte gelen yeni teknik detayların bu oyunlar için uyumlu olmadığını belirten Ryan, ellerinde yeterli zaman olmadığı için bu konuda herhangi bir geliştirme yapılmadığını belirtti. SSD ve DualSense ekipmanlarının eski nesilde yaşanan hantallık için uygun çözüm olmadığı düşünülüyor.

PlayStation 4 ile benzer mimariye sahip olduğu için %99‘a yakın uyumluluk olacağını belirten Jim Ryan, PS Plus Coolection kütüphanesi ile birlikte, konsolun oyunsuz kalmamasını sağlamak istediklerini belirtti. 19 Kasım tarihinde tüm dünya genelinde satışa çıkacak PlayStation 5, iki farklı sürüm ile kullanıcılarını karşılayacak. Normal ve dijital sürüm ile piyasaya çıkacak olan oyun konsolu, sırasıyla 499 ve 399 dolarlık fiyat etiketlerine sahip. Bakalım yeni nesil oyun konsolu ile birlikte, oyun dünyasındaki rekabet ne yöne ilerleyecek bekleyip göreceğiz.