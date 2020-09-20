Oyun
PlayStation 5 PS1, PS2 ve PS3 oyunlarını çalıştırmayacak!
PlayStation 5 oyun konsolu ile alakalı yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni nesil oyun konsolu bütün eski nesil oyunlarını çalıştırmayacak.
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PlayStation 5, her eski nesil oyunu oynatmayacak!
PlayStation 5, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen etkinliğin ardından gündemde kalmaya devam ediyor. Yeni nesil oyun konsolu bilindiği üzere bazı PlayStation 4 oyunlarını çalıştıracak. Hal böyle olunca daha eski nesil için ortaya çıkan iddialar da artmıştı. Bu iddialara cevap ise Jim Ryan‘dan cevap geldi. PlayStation CEO‘su Jim Ryan, yeni nesil oyun konsolunun PS1, PS2 ve PS3 konsolları için çıkan oyunları çalıştırmayacağını açıkladı. Yeni nesil konsol ile birlikte gelen yeni teknik detayların bu oyunlar için uyumlu olmadığını belirten Ryan, ellerinde yeterli zaman olmadığı için bu konuda herhangi bir geliştirme yapılmadığını belirtti. SSD ve DualSense ekipmanlarının eski nesilde yaşanan hantallık için uygun çözüm olmadığı düşünülüyor.
PlayStation 4 ile benzer mimariye sahip olduğu için %99‘a yakın uyumluluk olacağını belirten Jim Ryan, PS Plus Coolection kütüphanesi ile birlikte, konsolun oyunsuz kalmamasını sağlamak istediklerini belirtti. 19 Kasım tarihinde tüm dünya genelinde satışa çıkacak PlayStation 5, iki farklı sürüm ile kullanıcılarını karşılayacak. Normal ve dijital sürüm ile piyasaya çıkacak olan oyun konsolu, sırasıyla 499 ve 399 dolarlık fiyat etiketlerine sahip. Bakalım yeni nesil oyun konsolu ile birlikte, oyun dünyasındaki rekabet ne yöne ilerleyecek bekleyip göreceğiz.
Genel
Life Is Strange 2 Episode 1 artık tüm platformlarda ücretsiz!
Sean ve Daniel Diaz kardeşlerin hikayesini anlatan Life is Strange 2‘nin ilk bölümü artık ücretsiz!
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Daha önce bir demo sunulmuştu, ancak bu çok daha iyi
Life is Strange 2 2018 yılında çıkış yapmıştı. Toplamda 5 bölümden oluşan Life is Strange 2‘nin ilk bölümü artık Steam, PS4 ve Xbox One‘da tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor. Çıktığı sene oyunun bir demosu yayınlanmıştı fakat ilk bölümün tamamen ücretsiz olmasıyla birlikte hem oyunu daha uzun bir süre deneyimleyebiliyor, hem de oyundan kupa ve başarım kazanabiliyorsunuz.
İlk bölümünde Sean ve Daniel Diaz kardeşler, bir aile trajedisinin ardından kaçmaya zorlanıyor. Adeta bir Netflix dizisi gibi ilerleyen yapım çok ağır temaları ele alıyor ve oyuncudan hikayenin gidişatını etkileyecek seçimler yapmasını istiyor.
#LifeIsStrange2 Episode 1 is NOW FREE on PlayStation 4, Xbox One and PC/Steam!
Start your adventure today: https://t.co/RZSmiuJrQV pic.twitter.com/sUdXyDHjAb
— Life is Strange (@LifeIsStrange) September 17, 2020
Life is Strange 2, 26 Eylül 2018‘de ilk bölümüyle oyunculara sunulmuştu. Dontnod Entertainment tarafından geliştirilen oyun Square Enix tarafından yayınlanmıştı. İlk oyunundan bağımsız ilerleyen ikinci oyun, eleştirmenlerden yüksek puanlar almayı başarmıştı. Geliştirici Dontnod kısa süre önce başka bir seçim tabanlı macera oyunu olan Tell Me Why‘ı yayınladı. Bir sonraki oyunları 1 Aralık‘ta yayınlanacak olan Twin Mirror. Ayrıca Life is Strange serisine üçüncü bir oyun gelecekse, tamamen yeni bir hikaye anlatacak. Eğer Life is Strange 2‘yi tüm bölümleriyle oynamak isterseniz Steam üzerinden 95,96 Türk Lirasına satın alabilirsiniz.
Oyunun Steam Sayfasına ulaşmak için burayı tıklayınız.
Oyun
Sony, ön siparişte tükenen PlayStation 5 stokları için özür diledi!
Sony, ön siparişte bulunan PlayStation 5 oyun konsolunun tükenen stokları için özür mesajı yayınladı. Firma kısa sürede stokların yeniden artacağını bildirdi.
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Kısa sürede PlayStation 5 stokları artacak!
PlayStation 5 bir müddet daha gündemi meşgul edecekmiş gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan, fiyatı ve çıkış tarihi belli olan oyun konsolu, hayranların büyük ilgisi ile karşılaştı. Duyurudan birkaç gün sonra dünya genelinde stok sorunu yaşanırken, Sony de bu durum karşısında Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile özür diledi. Ön sipariş için ayrılan stokların bu kadar hızlı biteceğini düşünemediklerini belirten firma, ilerleyen günlerde daha fazla oyun konsolunu ön siparişe hazırlayacakları müjdesini vermeyi de ihmal etmedi.
Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.
Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.
And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun
— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020
Yaşanan bu gelişmenin ardından hayranlar rahatlar iken, söz konusu stok artışının tam olarak ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Dünya genelinde hızlıca stokları tükenen PlayStation 5, 12 Kasım tarihinde belirli ülkeler için satışa çıkacak iken, bundan tam bir hafta sonra yani 19 Kasım tarihinde tüm dünya genelinde piyasaya çıkacak. İki farklı sürüme sahip oyun konsolunun, dijital versiyonu 399 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Normal sürüm de 499 dolarlık fiyat etiketi ile kullanıcılarını karşılayacak. Türkiye fiyatı belli olmayan oyun konsolu ülkemize tüm dünya ile aynı anda gelecek. Bakalım Sony, yeni nesil oyun dünyasının en önemli oyuncularından biri olan PlayStation 5 ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun
Cyberpunk 2077 ana hikayesi, The Witcher 3’ten kısa olacak
Polonyalı şirket CD Projekt RED’in yeni oyunu Cyberpunk 2077’nin ana hikayesi Witcher 3’e kıyasla daha kısa olacak. Bu kararın alınmasındaki gerekçe ise oldukça fazla oyuncunun Witcher 3’ün ana hikayesini bitirmemiş olması.
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Cyberpunk 2077 ana hikayesi daha kısa ancak daha derinlikli olacak
Cyberpunk 2077, CD Projekt Red’in son oyunu The Witcher 3’e göre daha kısa bir ana hikayeye sahip olacak. Cyperpunk 2077’nin bölüm tasarımcıları bu kararın, The Witcher 3 ana hikaye uzunluğu hakkında yapılan geri dönüşlerden kaynaklı olduğunu söylediler. Ayrıca oldukça fazla sayıda oyuncunun The Witcher 3 ana hikayesini bitirmediğini belirttiler. Ancak şimdiye kadar gösterilenlere göre Cyberpunk 2077 çok daha derin bir rol yapma sistemine sahip olacak. Ayrıca alınan kararlar oyunu çok daha büyük ölçüde etkileyecek ve oyun çok farklı yollarla oynanabilecek. Aynı zamanda oyunun daha fazla hem ücretsiz hem ücretli DLC ile destekleneceği de belirtildi.
Oyunun kıdemli bölüm tasarımcısı Patrick Mills yaptığı açıklamada: ‘‘Cyberpunk 2077 ana hikayesi, The Witcher 3’ün ana hikayesinden bir miktar daha kısa olacak. Çünkü The Witcher 3’ün ana hikayesinin çok uzun olduğu hakkında birçok şikayet aldık. İstatistiklere baktığımızda çok fazla oyuncu uzun süreler oyunu oynadığını, ama oyunun sonunu görmediğini görüyoruz. Oyuncuların bütün hikayeyi görmesini istiyoruz bu yüzden ana hikayeyi kısalttık.” dedi. Oyunların ne kadar sürede bittiği hakkında istatistikler sunan site, How Long to Beat’e göre The Witcher 3 ana hikayesi, geri kalan her şey es geçildiğinde 32 saat civarı sürüyor. Ortalama ana hikaye süresi ise 52 saat civarında. Oyunun tam anlamıyla bitirilmesi de ortalama 172 saat sürüyor. Cyberpunk 2077 19 Kasım’da PC, Playstation ve Xbox’a çıkışını gerçekleştirecek.