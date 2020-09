PlayStation 5 PS1, PS2 ve PS3 oyunlarını çalıştırmayacak!

Sony, ön siparişte bulunan PlayStation 5 oyun konsolunun tükenen stokları için özür mesajı yayınladı. Firma kısa sürede stokların yeniden artacağını bildirdi.

İlginizi çekebilir; Xiaomi Mi 10 Ultra, yeni güncelleme ile şarj hızını artırıyor!

PlayStation 5 bir müddet daha gündemi meşgul edecekmiş gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan, fiyatı ve çıkış tarihi belli olan oyun konsolu, hayranların büyük ilgisi ile karşılaştı. Duyurudan birkaç gün sonra dünya genelinde stok sorunu yaşanırken, Sony de bu durum karşısında Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile özür diledi. Ön sipariş için ayrılan stokların bu kadar hızlı biteceğini düşünemediklerini belirten firma, ilerleyen günlerde daha fazla oyun konsolunu ön siparişe hazırlayacakları müjdesini vermeyi de ihmal etmedi.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020