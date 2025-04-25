Çinli teknoloji devi Realme, Realme 14T modelini resmi olarak tanıttı. Yeni Realme 14T modeli, sahip olduğu güçlü donanım ve rekabetçi fiyat etiketiyle kullanıcıların ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Peki Realme 14T fiyatı ne kadar olacak? Realme 14T teknik özellikleri neler?

Realme 14T Özellikleri Neler?

Realme 14T, görsel deneyimi ön planda tutan 6.67 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran ile geliyor. Bu ekran, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunarak akıcı ve canlı görüntüler vaat ediyor. Panelin dikkat çeken bir diğer özelliği ise 2100 nit gibi yüksek bir tepe parlaklık değerine ulaşabilmesi ve ekrana gömülü optik parmak izi tarayıcısına sahip olmasıdır. Bu özellikler, Realme 14T modelini segmentinde öne çıkarıyor.

Cihazın en iddialı olduğu alanlardan biri de batarya ömrü. Realme 14T, tam 6000mAh kapasiteli devasa bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu büyük batarya, 45W hızlı şarj desteği ile kısa sürede dolum imkanı sunuyor. Uzun pil ömrü arayan kullanıcılar için Realme 14T cazip bir seçenek oluşturuyor. Ayrıca cihazın IP68/IP69 sertifikası ile toza ve suya karşı dayanıklı olması da önemli bir avantaj sağlıyor.

Kamera yetenekleri açısından Realme 14T, arka tarafında 50 Megapiksel çözünürlüğünde (OV50D40 sensörlü) bir ana kameraya sahip. Bu ana kameraya, portre modunda derinlik algısı sağlayan 2 Megapiksel çözünürlüğünde ikinci bir sensör eşlik ediyor. Yazılım tarafında ise kutudan Android 15 tabanlı en güncel Realme UI 6.0 arayüzü ile çıkması bekleniyor. Bu sayede Realme 14T, güncel bir yazılım deneyimi sunuyor.

Performans tarafında ise Realme 14T gücünü MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden alıyor. Bu işlemci, 8 GB RAM ile destekleniyor. Depolama seçenekleri ise 128 GB ve 256 GB olarak kullanıcıya sunuluyor.

Realme 14T Teknik Özellikleri

Ekran: 6.67 inç AMOLED, FHD+ Çözünürlük, 120Hz Yenileme Hızı, 2100 nit Tepe Parlaklık, Ekrana Gömülü Parmak İzi Okuyucu

6.67 inç AMOLED, FHD+ Çözünürlük, 120Hz Yenileme Hızı, 2100 nit Tepe Parlaklık, Ekrana Gömülü Parmak İzi Okuyucu İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 6000mAh

6000mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Arka Kamera: 50 MP Ana Kamera (OV50D40 Sensör) + 2 MP Derinlik Sensörü

50 MP Ana Kamera (OV50D40 Sensör) + 2 MP Derinlik Sensörü Dayanıklılık: IP68/IP69 Toz ve Su Geçirmezlik Sertifikası

IP68/IP69 Toz ve Su Geçirmezlik Sertifikası Yazılım: Android 15 Tabanlı Realme UI 6.0

Android 15 Tabanlı Realme UI 6.0 Renk Seçenekleri: Obsidian Black (Obsidiyen Siyahı), Surf Green (Sörf Yeşili), Lightning Purple (Yıldırım Moru)

Realme 14T Renk Seçenekleri Neler?

Realme 14T, kullanıcıların beğenisine üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor: Obsidian Black (Obsidiyen Siyahı), Surf Green (Sörf Yeşili) ve Lightning Purple (Yıldırım Moru). Hindistan pazarında satışa sunulan cihazın genel satışlarının 30 Nisan 2025 tarihinde başlaması planlanıyor. Realme 14T modelinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği veya ne zaman geleceği konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Realme 14T Fiyatı Ne Kadar?

Realme 14T 8 GB RAM – 128 GB Depolama: 210 Dolar

8 GB RAM – 128 GB Depolama: Realme 14T 8 GB RAM – 256 GB Depolama: 234 Dolar

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