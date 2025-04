Günümüzde birçok insan 20.000 TL ile 25.000 TL aralığında bir telefon telefonu daha çok tercih ediyor. Bu da orta ve orta-üst segment dediğimiz kategorideki telefonlara denk geliyor. Bu fiyat segmentinde birçok telefon yer alıyor. Nothing Phone (2a) Plus modeli de bu segmentte yer alıyor.

Diğer marka model telefonlardan farklı bir tasarım sunan, Glyph ışıklarıyla markanın kimliğini yansıtan Phone (2a) Plus birçok kişi tarafından da merak ediliyor. Peki 23.000 TL fiyatla satılan Phone (2a) Plus alınır mı? Gelin bu videoda cevaplayalım. İyi seyirler.

