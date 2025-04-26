Nvidia‘nın yeni nesil ekran kartı serisinin merakla beklenen üyelerinden biri olan RTX 5060 için geri sayım resmen başladı. Oyuncu donanımı dünyasında heyecan yaratan bu kartın lansman tarihi nihayet netlik kazandı. Şirketin iş ortaklarıyla paylaştığı bilgilere göre, Ada Lovelace mimarisinin halefi olacak yeni seri içerisindeki RTX 5060 modeli, oyuncularla buluşmak için gün sayıyor.

RTX 5060 Ne Zaman Çıkacak?

Edinilen bilgilere göre, RTX 5060 modelinin resmi tanıtımı ve piyasaya çıkışı 19 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Bu tarih, hem inceleme ambargosunun kalkacağı hem de kartın satışa sunulacağı gün olarak belirlendi. Oyuncular ve teknoloji meraklıları, bu tarihte RTX 5060’ın sunduğu performansı ve yenilikleri ilk elden görme fırsatı bulacak.

RTX 5060 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nvidia RTX 5060: 299 dolar

Fiyatlandırma konusunda ise Nvidia, agresif bir strateji izleyerek RTX 5060 modelini 299 Dolar tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sürecek. Bu fiyat etiketi, RTX 4060’ın çıkış fiyatıyla aynı seviyede bulunuyor. Bu durum, RTX 5060 modelini orta segmentte güçlü bir rakip haline getiriyor ve fiyat/performans dengesi arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek sunuyor.

RTX 5060 Özellikleri Neler Olacak?

Teknik tarafta ise RTX 5060, gücünü GB206 GPU’sundan alacak ve 3.840 CUDA çekirdeği barındıracak. Bu çekirdek sayısı, bir önceki nesil olan RTX 4060 modeline kıyasla %25 oranında bir artış anlamına geliyor ve ham işlem gücünde dikkate değer bir sıçrama vaat ediyor. Bu gelişme, RTX 5060’ın özellikle modern oyunlardaki performansını olumlu yönde etkileyecektir.

Bellek tarafında ise Nvidia, RTX 5060 için tanıdık bir konfigürasyon tercih etmiş görünüyor. Kart, selefi gibi 8 GB bellek kapasitesi ve 128-bit bellek veri yolu ile gelecek. Ancak, yeni nesil GDDR7 bellek teknolojisine ve PCIe 5.0 arayüzüne geçiş yapılması, bellek bant genişliğinde artış sağlayarak genel performansa katkıda bulunabilir. Özellikle yüksek çözünürlük ve detay ayarlarında bu geliştirmelerin fark yaratması bekleniyor.

Performans artışının sadece ham güçle sınırlı kalmayacağı da belirtiliyor. Nvidia, RTX 5060’ın saf rasterizasyon performansında RTX 4060’a göre yaklaşık %25 daha iyi olacağını ifade ediyor. Ancak asıl büyük farkın, Nvidia’nın yapay zeka destekli görüntü oluşturma teknolojisi DLSS‘in en güncel sürümü olan DLSS 4.0 (Multi-Frame Gen) desteğiyle ortaya çıkması bekleniyor. Bu teknoloji, destekleyen oyunlarda RTX 5060’a önemli bir performans avantajı sağlayacaktır.

Rakip cephede ise AMD‘nin de boş durmadığı görülüyor. AMD‘nin benzer bir segmenti hedefleyen Radeon RX 9060 XT modelini Computex fuarı civarında tanıtması bekleniyor. Bu durum, orta segment ekran kartı pazarında rekabetin kızışacağını ve RTX 5060’ın güçlü rakiplerle mücadele edeceğini gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: Steam Rockstar Games indirim kampanyası başladı! İşte Steam indirimli oyunlar!

Siz RTX 5060 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.