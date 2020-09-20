Ekran altı kameralı telefon Vsmart Aris Pro tanıtıldı!

Taylandlı telefon üreticisi VinSmart’ın yeni tanıttığı modeli Vsmart Aris Pro, ekran altı kameraya sahip olan ikinci telefon oldu. Geçtiğimiz günlerde Çin’e sınırlı olarak satışa sunulan ZTE Axon 20 5G’den sonra bu özelliği taşıyan ikinci telefon olarak tarihe geçen cihaz, firmanın tanınırlığının artması açısından büyük önem taşıyor.

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VinSmart ayrıca ekran altı kamera taşıyan telefonlara özel bir yapay zekayla fotoğraf işleme algoritması geliştirmek istiyor. Firma, bu amaç doğrultusunda VinAI Yapay Zeka Araştırma Enstitüsü ile anlaştıklarını bildirdi.

Vsmart Aris Pro neler sunuyor?

Belki de Taylandlı firma VinSmart’ı çoğumuz tanımıyoruz. Ancak ekran altı kamera gibi önemli bir inovasyonda bu kadar erken adım atmaları oldukça sevindirici. Tanıtılan Vsmart Aris Pro 6.39 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekrana sahip. Tabii ki bu ekranın alametifarikası altında gömülü halde bulunan 20 MP değerindeki ön kamera.

Ön kamera konusunda sunduğu bu yenilikle dikkat çeken cihaz, arka tarafta kasanın üst tarafında konumlanmış dörtlü bir kamera sistemine sahip. Ana kamera 64 MP değerine sahipken ona 8 MP’lik ultra geniş açı lensi, 2x optik yakınlaştırmaya sahip 8 MP’lik telefoto kamera ve 2 MP’lik makro lens eşlik ediyor. Cihaz, tüm işlemleri yapabilmek için gücünü 4000mAh’lik bir bataryadan alıyor. Bu batarya Quick Charge 3.0 desteği ile hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Kalbinde Snapdragon 730 işlemcisini barındıran model 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ikilisiyle bir standardı tutturuyor.

Cihaz siyah, gri, mavi ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip. Kutudan Android 10 ile çıkan telefon nano olması şartıyla çift SIM kartı da destekliyor. Önümüzdeki yıllarda sık sık karşılaşabileceğimiz ekran altı kamera teknolojisini barındıran ilk cihazlardan biri olan Vsmart Aris Pro, yaklaşık 431 dolar gibi bir fiyatla belirli mağazalarda ön satışa sunuldu.