Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye pazarında büyük ilgi gören Tesla Model Y modelini güncelleyerek uygun fiyatlı arkadan itişli Tesla Model Y Juniper modelini Türk tüketicisiyle buluşturuyor. Bu yeni versiyon, Tesla Model Y ailesine daha erişilebilir bir giriş noktası sunarken, markanın bilinen teknolojik ve güvenlik özelliklerini de beraberinde getiriyor. Peki Tesla Model Y Juniper fiyatı ne kadar? Tesla Model Y Juniper menzili kaç kilometre? Tesla Model Y Juniper özellikleri neler?

Yenilenen Uygun Fiyatlı Tesla Model Y Juniper özellikleri neler?

Yeni Tesla Model Y Juniper , sürüş deneyimini iyileştiren önemli güncellemelerle geliyor. Yapılan mühendislik çalışmaları sonucunda geliştirilen yeni jant ve lastik paketleri, aracın kabin içine daha az ses almasını sağlıyor. Gövde üretiminde parça sayısının azaltılması (eskiden 70 parça olan bir bölümün tek parçaya indirilmesi gibi) bu sessizliğe katkıda bulunuyor. Bu optimizasyonlar, Tesla Model Y Juniper kullanıcılarına daha konforlu bir yolculuk vaat ediyor.

İç mekanda da kalite artırılmış durumda. Yeni Tesla Model Y Juniper kabininde daha premium malzemeler kullanılırken, akustik camlar dış ortam sesini başarılı bir şekilde izole ediyor. Arka koltuktaki yolcular için eklenen yeni dokunmatik ekran, klima ve eğlence sistemi kontrollerini kolaylaştırıyor. Ayrıca, ısıtmalı ve havalandırmalı koltuk seçenekleri de Tesla Model Y konforunu üst seviyeye taşıyor.

Pratiklik açısından Tesla Model Y, geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor. Elektrikli olarak tamamen yatırılabilen arka koltuklar sayesinde 2.130 litreyi aşan devasa bir bagaj hacmi elde edilebiliyor. Bu özellik, Tesla Model Y modelini hem aileler hem de yük taşıma ihtiyacı olanlar için cazip kılıyor. Aracın sunduğu esneklik, günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor.

Tesla’nın sevilen yazılım özellikleri yeni Tesla Model Y modelinde de yerini koruyor. Köpek Modu, evcil hayvanların araç içinde güvende ve konforlu kalmasını sağlarken, Kamp Modu kabin sıcaklığını koruyarak araç içinde konaklamayı mümkün kılıyor. Nöbetçi Modu ise park halindeyken aracın çevresini izleyerek güvenliği artırıyor. Tüm bu modlar, Tesla Model Y deneyimini zenginleştiriyor.

Güvenlik, Tesla Model Y’nin merkezinde yer alıyor. Aracın yüksek güvenlikli sert gövde yapısı, olası çarpışmalarda darbeyi absorbe edecek şekilde tasarlanmış. Standart olarak sunulan aktif güvenlik özellikleri arasında Önden Çarpışma Uyarısı, Aktif Acil Frenleme ve Şeritten Ayrılmayı Önleme gibi sistemler bulunuyor. Bu teknolojiler, Tesla Model Y sürücülerine ve yolcularına maksimum koruma sağlamayı hedefliyor.

Teknik detaylara bakıldığında, arkadan itişli yeni Tesla Model Y, 7.6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor ve 201 km/s azami hız sunuyor. 1.928 kg ağırlığındaki aracın enerji tüketimi 13,9 kWh/100 km olarak belirtiliyor.

Tesla Model Y Juniper menzili kaç kilometre? Tesla Model Y Ne Kadar Sürede Şarj Oluyor?

Hızlı şarj desteği sayesinde 15 dakikalık şarj ile 238 km’ye kadar menzil eklenebiliyor (Maksimum 175 kW şarj hızı ile). Bu versiyonun sunduğu WLTP menzili ise 500 kilometre civarında. Araç 4 yıl veya 80.000 km, bataryası ise 8 yıl veya 192.000 km garanti kapsamında.

Tesla Model Y Juniper Türkiye fiyatı ne kadar?

Tesla Model Y RWD SR: 1.866.203 TL

Tüketiciler, aracı farklı jant boyutları (19″, 20″, 21″), All Black veya Siyah ve Beyaz Premium İç Mekan gibi donanımlarla kişiselleştirebiliyor. Gelişmiş Otopilot özellikleri de opsiyonel olarak sunuluyor. Yeni Tesla Model Y, markanın elektrikli otomobil pazarındaki iddiasını güçlendiriyor.

Yeni Uygun Fiyatlı Tesla Model Y Juniper Teknik Özellikleri

0-100km/s Hızlanma: 7,6 sn

Azami Hız: 201 km/s

Ağırlık: 1.928 kg

Boyutlar: 4.790 x 2.129 x 1.624 mm

Güç Tüketimi: 13,9 kWh/100 km

Menzil (WLTP): ~ 500 kilometre

Hızlı Şarj : 15 dakikada 238 km’ye kadar menzil (175 kW maks.)

: 15 dakikada 238 km’ye kadar menzil (175 kW maks.) Araç Garantisi: 4 yıl veya 80.000 km

Batarya Garantisi: 8 yıl veya 192.000 km

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