Google, Android platformundaki uygulamaların kalitesini, güvenliğini ve gizliliğini artırmak amacıyla geliştirici politikalarında önemli güncellemeler yapıyor. Bu değişiklikler, kullanıcılar için daha güvenli ve güvenilir bir deneyim sunmayı hedefliyor. Şimdi de yeni durak Play Store oldu.

Önemli bir güncelleme, uygulamalardaki üretken yapay zeka modellerinin kullanımına odaklanıyor. Google, yapay zeka tarafından oluşturulan potansiyel olarak rahatsız edici içeriğin uygulama içinde raporlanmasını veya işaretlenmesini zorunlu hale getirecek. Bu, kullanıcıların uygulama içerisinde iken zararlı içerik hakkında geri bildirimde bulunabilmesini sağlayarak daha güvenli bir deneyim sunacak.

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Bu hamle, Google’ın güvenli yapay zeka deneyimlerini teşvik etme taahhüdüne uygun olarak, aynı zamanda diğer sınırlayıcı içerik oluşturma politikalarına da uymayı sürdürecek. Gizlilik koruması, bir diğer önemli iyileştirme alanıdır. Google, fotoğraf ve videolarla ilgili uygulama izinleri için daha katı gereksinimler getiriyor.

Yeni politikaya göre, uygulamaların bu tür dosyalara erişmesine yalnızca uygulamanın işlevselliğiyle doğrudan ilgili olduğu durumlarda izin verilecek. Tek seferlik veya nadiren gereken erişim istekleri, kullanıcı verilerinin güvenliğini artırmak amacıyla Android fotoğraf seçici gibi sistem seçicilere yönlendirilecek.

Ayrıca, politika güncellemeleri aksaklık yaratan bildirimlere yönelik olacak. Google, tam ekran amaç bildirimleri için sınırlamalar getirerek bunların yüksek öncelikli senaryolar dışında kullanılmasını sağlıyor. Android 14 ve sonraki sürümler için tasarlanan uygulamaların, temel işlevlerini gerektirmediği sürece tam ekran amaç bildirimi erişimi için izin alması gerekecek.

Bu politika değişiklikleri, Google’ın güvenli ve yüksek kaliteli bir Android ekosistemine olan bağlılığını bir kez daha vurguluyor. Geliştiricilerden, uygulamalarını bu yönergelerle uyumlu hale getirerek daha iyi bir ekosistem oluşturmaları isteniyor.