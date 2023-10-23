Xiaomi, 26 Ekim tarihinde Çin’de yeni nesil Xiaomi 14 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve aynı gün yeni işletim sistemi HyperOS’u da tanıtacak. Resmi bir teaser ile duyurulan bu işletim sistemi, Xiaomi’nin “evreninizin merkezi” olmayı hedefliyor. Xiaomi HyperOS tanıtım tarihi sonunda resmileşti.

Xiaomi HyperOS Tanıtım Tarihi Duyuruldu, Kemerlerinizi Sıkın

HyperOS, Xiaomi’nin en son işletim sistemi ve bu sefer sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda tabletler, akıllı saatler ve hatta yaklaşmakta olan elektrikli araçlar gibi birçok farklı cihazda kullanılabilmesi planlanıyor. Xiaomi’nin yöneticisi Cici Wei, HyperOS’u kullanıcı odaklı bir işletim sistemi olarak tanıtarak şunları belirtiyor.

Xiaomi HyperOS işletim sistemi için “HyperOS, kullanıcıları, araçları ve evleri bir araya getirebilen, teknolojik evreninizin merkezi olmayı amaçlayan bir sistemdir.” ifadelerini kullanıyor.

Xiaomi, kendi ekosistemini büyütmek ve güçlendirmek için önemli bir adım atıyor. Huawei’nin HarmonyOS’u gibi, Xiaomi de kendi işletim sistemine sahip olma hedefinde. Bu yeni işletim sistemine “HyperOS” adı veriliyor ve Android ile Xiaomi’nin “Vela” sistemi arasında bir sentez olacak gibi görünüyor. HyperOS’un temel amacı, kullanıcıların farklı cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasını sağlamak olacak, yani bu işletim sistemini akıllı telefonlar dışında da göreceğiz.

Xiaomi’nin yaklaşan elektrikli otomobili de bu yeni işletim sistemine sahip olacak. Bu, Xiaomi’nin elektrikli otomobil pazarında Huawei’nin Aito serisi elektrikli araçlarına rakip olacağı anlamına geliyor.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, HyperOS’un geliştirilmesinin 2017 yılına kadar uzandığını ve bu işletim sisteminin tüm cihazlar ve uygulamaları desteklemeyi hedeflediğini açıkladı. Ayrıca, bu yeni platformun ilk olarak Xiaomi’nin 14 serisi akıllı telefonlarında yer alacağını belirtti.

Xiaomi’nin HyperOS’unun, diğer işletim sistemleri olan ColorOS, OxygenOS, OneUI, Funtouch OS ve benzerleri gibi her yıl güncellemeler alarak en son Android sürümünü temel alıp almayacağı hala net değil. Bazı raporlar, Xiaomi’nin bu yeni işletim sisteminde HUAWEI’nin Harmony OS’undan ilham aldığını ve AOSP ve mikro çekirdek kullanacağını iddia ediyor.

Xiaomi’nin HyperOS’u, şirketin ekosistemini daha da güçlendirecek gibi görünüyor. Farklı cihazlar arasında sorunsuz bir entegrasyon sunarak kullanıcı deneyimini daha da geliştirebilir. Bu adım, Xiaomi’nin gelecekteki ürünlerinin daha da rekabetçi olmasına yardımcı olabilir.

HyperOS’un lansmanı 26 Ekim Perşembe günü Çin saatiyle 19:00’da gerçekleşecek. Bu etkinlik sırasında Xiaomi’nin işbirliği yaptığı Leica ile geliştirilen en son Xiaomi 14 serisi akıllı telefonlarını ve yeni işletim sistemi HyperOS’u tanıtması bekleniyor. Xiaomi, bu yeni işletim sistemi ile teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

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