Apple ekosisteminin son dönemde en çok konuşulan cihazlarından biri olan iPhone Air, şimdi de tasarım ekibindeki beklenmedik bir ayrılıkla gündemde. Peki bu ayrılık, Air serisinin geleceğini nasıl etkiler? Apple’ın ürün stratejisi bu değişimden nasıl nasibini alır? Kullanıcıların merakla beklediği yeni tasarım çizgileri hâlâ korunacak mı?

iPhone Air tasarımcısı Apple’dan ayrıldı!

iPhone Air geliştirilirken ekibin merkezinde yer alan ünlü endüstriyel tasarımcı Abidur Chowdhury’nin Apple’dan ayrılması, markanın gelecekteki cihaz filozofisini yakından ilgilendiriyor. iPhone Air için ortaya koyduğu ultra ince gövde yaklaşımı ve minimalist çizgileriyle tanınan Chowdhury, Bloomberg’in paylaştığı bilgilere göre ani bir kararla yeni bir yapay zekâ girişimine geçiş yaptı.

Şirket içinden sızan yorumlara göre bu ayrılık, beklenen bir hareket değildi ve özellikle iPhone Air ürün grubunda yön değişikliklerine yol açabileceği konuşuluyor. Apple’ın son aylarda art arda gelen yönetici kayıpları dikkat çekerken, bu son ayrılık özellikle Air için oluşturulan uzun vadeli tasarım vizyonu açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Mark Gurman’ın haberinde aktarılan detaylara göre Chowdhury, şirketin eylül ayında tanıttığı ve “Apple tarihinin en ince iPhone’u” unvanını alan iPhone Air modelinin ana mimarlarından biriydi. Türkiye’de de büyük ilgi gören bu model, hafiflik ve dayanıklılık arasında kurduğu dengeyle öne çıkmıştı.

Etkinlik sırasında sahneye çıkan ve Air mühendislik detaylarını bizzat anlatan isim olması, onun şirketteki konumunu daha da görünür hâle getiriyordu. Bu nedenle ayrılığın bu kadar sürpriz karşılanması şaşırtıcı değil. Ayrıca haberin ardından sosyal medyada, Apple’ın tasarım kültürünün son yıllarda ciddi bir değişimden geçtiğine dair yorumlar artış gösterdi.

Türkiye’deki teknoloji takipçileri, Air serisinin gelecekte daha agresif bir ince tasarım politikası mı izleyeceği yoksa farklı bir ergonomik yapıya mı yöneleceği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Apple’ın tasarım departmanında yaşanan bu sarsıntının, özellikle ultra hafif telefon segmentinin nasıl şekilleneceğini belirleyeceği kesin.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone Air serisinin bu değişimden sonra nasıl bir yol izleyeceğine dair beklentiniz nedir? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!