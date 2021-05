Bitcoin Çin’den gelen haberle yeniden düştü!

Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin ve Dogecoin ile ilgili yaptığı açıklamalar ile kripto para piyasasını sallayan Elon Musk, piyasanın çöküşünde yatırımcılar tarafından ciddi şekilde suçlanmıştı. Bitcoin’in tükettiği enerji miktarını eleştiren ve Tesla’nın bundan dolayı artık BTC ile ödeme kabul etmeyeceğini açıklayan Musk, sert eleştiriler almıştı. Hatta yapılan bir araştırmaya göre geleneksel bankacılık sisteminin Bitcoin’den daha fazla enerji tükettiği ortaya konmuştu. Şimdi ünlü CEO’dan yeni açıklamalar geldi.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından yapmış olduğu bir paylaşım ile Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileriyle görüştüğünü duyurdu. Yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Spoke with North American Bitcoin miners. They committed to publish current & planned renewable usage & to ask miners WW to do so. Potentially promising. — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021

“Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileriyle görüştüm. Mevcut ve planlanan yenilenebilir enerji kullanımını açıklamayı ve dünya çapındaki madencilerden de bunu yapmalarını isteyeceklerini taahhüt ettiler. Potansiyel olarak umut verici.”

Toplantıyı organize edenin kendisi olduğunu açıklayan Michael Saylor da görüşme ile alakalı ifadelerde bulundu:

Yesterday I was pleased to host a meeting between @elonmusk & the leading Bitcoin miners in North America. The miners have agreed to form the Bitcoin Mining Council to promote energy usage transparency & accelerate sustainability initiatives worldwide. https://t.co/EHgLZ9zvDK — Michael Saylor (@michael_saylor) May 24, 2021

“Dün Elon Musk ile Kuzey Amerika’daki önde gelen Bitcoin madencileri arasındaki toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duydum. Madenciler, enerji kullanımında şeffaflığı teşvik etmek ve dünya çapında sürdürülebilirlik konusunda girişimleri hızlandırmak için Bitcoin Madencilik Konseyi’ni kurmakta karar kıldılar.”

Yapılan açıklamaların ardından Bitcoin yönünü yukarı çevirdi. 36.000 dolar seviyelerinde olan BTC fiyatı 39.000 dolara kadar çıktı.

Elon Musk Bitcoin ile ilgili açıklamalarının ardından Dogecoin ile ilgili de bir paylaşım yaptı. Musk, Dogecoin’in geliştirilmesi adına Twitter’dan bir duyuruda bulundu. Takipçilerini Dogecoin’in geliştirilmesi için GitHub ve Reddit’te fikir paylaşmaya çağırdı.