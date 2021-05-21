Bitcoin Çin’den gelen haberle yeniden düştü!

Kripto para piyasası son günlerde yaşadığı zorlu günlerin kayıplarını bir türlü tam anlamıyla geri kazanamamışken, piyasaya yönelik gelen olumsuz haberlerin etkisiyle durum iyice kötüleşiyor. Geçtiğimiz günlerde yine Çin’den kripto paraların kullanımına yönelik gelen olumsuz bir haber ile çöken Bitcoin fiyatı, bugün de Çin Başbakan yardımcısının açıklamaları ile düşüş yaşadı.

Çin Mali İstikrar ve Gelişme Komitesi bugün ülkenin başbakan yardımcısı ve Mali Komite Başkanı Liu He liderliğinde toplandı. Çin Mali İstikrar ve Gelişme Komitesi tarafından yapılan açıklamada özellikle ülkedeki Bitcoin madenciliğinin üzerine sert bir şekilde gidileceği belirtildi. Liu He, şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin madenciliği konusunda sert tedbirler alacağız. Enflasyonun önüne geçmek için istikrarlı yuan politikasını devam ettirmek istiyoruz”

Bilindiği gibi Çin, Bitcoin madencilik faaliyetlerinin en yoğun şekilde gerçekleştirildiği ülke. Bitcoin madencilik faaliyetlerinin dünya üzerindeki dağılımı ile ilgili yapılan bazı araştırmalar, Çin’in madencilikteki payının %60’tan fazla olduğunu gösteriyor.

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Çin Mali İstikrar ve Gelişme Komitesi tarafından yapılan açıklamanın ardından %10’luk değer kaybı yaşayan Bitcoin’in yanında, Ethereum fiyatı da %15’e yakın bir düşüş yaşadı. ICP, XRP, ADA ve DOT fiyatlarında da %15’e yakın geri çekilme yaşandı.

Diğer taraftan ise, Çin belirli periyotlar ile Bitcoin ve kripto paralara yönelik bu tarz açıklamalar yapıyor ancak net bir yasaklama uygulanmıyor. Bu açıklamanın akıbetinin de önceki sözde yasaklar gibi olabileceği düşünülüyor.