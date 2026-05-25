Google’ın ilk nesil katlanabilir telefonu Pixel Fold, son dönemde kullanıcıların deneyimini olumsuz etkileyen kritik bir yazılım hatasıyla gündeme geldi. Özellikle yayınlanan son güncelleme sonrası, cihazın dış ekranının tamamen kararması veya yanıt vermeyi kesmesi gibi ciddi sorunlar rapor ediliyor. Yazılım tarafında yaşanan bu problem, cihazın donanım potansiyelini kısıtlayarak Pixel Fold deneyimini oldukça zorlaştırıyor.

Pixel Fold ekran hataları kullanıcıları endişelendiriyor

Reddit üzerinden sorunlarını dile getiren birçok kullanıcı, cihazlarında dış ekranın aniden devre dışı kaldığını belirtiyor. İlk aşamalarda basit bir yeniden başlatma işlemi ekranı tekrar çalışır hale getirse de, zamanla bu durumun daha kalıcı bir hale geldiği görülüyor. Özellikle pil seviyesi %0’a ulaşıp telefon tamamen kapandıktan sonra açıldığında, dış ekranın Google logosuna kadar düzgün çalıştığı, ancak Android arayüzü yüklendikten sonra tamamen siyah bir hal aldığı gözlemleniyor.

Bu durum, sorunun aslında fiziksel bir panel arızası değil, işletim sistemi düzeyinde ekranın yanlış yönetilmesinden kaynaklandığını düşündürüyor. Pixel Fold kullanıcıları için bu tür bir yazılım aksaklığı, katlanabilir ekranların zaten hassas olan yapısı göz önüne alındığında ciddi bir güven sorunu oluşturuyor. Google tarafında henüz resmi bir açıklama veya yama yayınlanmamış olması, kullanıcıların kendi çözüm yollarını aramasına neden oldu.

Topluluk forumlarında öne çıkan bir çözüm yöntemi, Fold Switcher adlı uygulama üzerinden cihaz ayarlarını “Rear Display” moduna manuel olarak çekmek olarak belirtiliyor. Her ne kadar bu yöntem bazı cihazlarda dış ekranı tekrar hayata döndürse de, bu tarz topluluk odaklı yamaların her cihazda aynı sonucu vermeyebileceğini unutmamak gerekiyor. Yazılım güncellemelerinin cihazın temel işlevlerini engellemesi, donanıma duyulan güveni doğrudan etkileyen bir durum olarak öne çıkıyor.

