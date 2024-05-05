Galaxy S22 One UI 6.1 güncellemesi durdu. Samsung’un Galaxy S22 serisi için Güney Kore’de başlattığı One UI 6.1 güncellemesinde yaşanan bir hatanın ardından dağıtımın durdurulduğu iddia ediliyor. Bazı kullanıcılar, kilit açma sonrası beyaz ekrana geçiş ve dokunmatik ekranın yanıt vermemesi gibi çeşitli sorunlarla karşılaştılar.

Samsung, Galaxy S22 One UI 6.1 Güncellemesini Durdurdu

Galaxy S22 kullanıcıları, One UI 6.1 güncellemesinin ardından ciddi sorunlarla karşılaştılar. Telefonlarını kilitleyip açtıklarında ekranda anormal bir beyazlıkla karşılaşan kullanıcılar, cihazlarını kullanamaz hale geldiklerinden şikayet ediyorlar. Bununla birlikte, bazıları kilit ekranında dokunmatik ekranın çalışmadığını bildirdi ve tek çözümün fabrika ayarlarına sıfırlama olduğunu belirtti

Güncelleme eski amiral gemilerinde bir sorun yaratmıyor gibi görünüyor. Galaxy S21, Galaxy Z Fold 4, Flip 4, Z Fold 3 ve Flip 3 gibi diğer modeller için güncelleme sorunsuz bir şekilde devam ediyor.xycGalaxy S22 kullanıcıları için kötü haber, güncelleme durduruldu Şimdilik sorunun yaşandığı tek seri 2022 yılının amiral gemisi olan S22 serisi gibi duruyor

Samsung’un henüz hatayı resmi olarak kabul etmediği ve One UI 6.1 güncellemesini geri çektiği belirtiliyor. Bu durumda, Galaxy S22 kullanıcılarının yeni bir güncelleme için beklemeleri gerekecek. Güncellemenin ilk olarak Kore’de başlaması şanslı olmuş, bu sayede dünyadaki tüm kullanıcılar etkilenmeden önce sorundan haberdar olduk.

Muhtemelen Samsung, hatayı gidermek ve güncellemeyi tekrar dağıtmak için çalışıyor olacak. Sorun çözüldükten sonra, güncelleme dağıtımının yeniden başlatılması ve daha fazla bölgeye yayılması bekleniyor.

Güncelleme hatası, Galaxy S22 serisi dışındaki diğer eski Galaxy cihazlarında henüz ortaya çıkmadı. Bu nedenle, diğer modeller için güncelleme süreci sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Son One UI sürümü, Galaxy S24’e özgü bir dizi yapay zeka destekli özelliği eski Samsung amiral gemilerine getiriyor. Bu özellikler arasında Google ile Arama Yapma, Sohbet Asistanı, Canlı Çeviri, Not Asistanı, Gözatma Asistanı, Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Duvar Kağıtları ve daha fazlası bulunuyor. Galaxy S22 Galaxy AI özelliklerine bu güncelleme ile kavuşacaktı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu hatayı ne zaman düzeltecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!