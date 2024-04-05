Google birkaç gün önce yeni akıllı telefon serisi olan Pixel 8 serisini tanıttı. Bu seride Pixel 8 ve Pixel 8 Pro olmak üzere iki farklı amiral gemisi akıllı telefon bulunuyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Google, serinin orta segment telefonu olacak olan Pixel 8a üzerinde çalışıyor. Pixel 8a Bluetooth SIG sertifikasını aldı. Detaylara bakalım.

Pixel 8a Bluetooth SIG sertifikasından neler öğrendik?

Pixel 8a Bluetooth SIG sertifikasını aldı. Pixel 8a Bluetooth SIG sertifikasına göre akıllı telefon Bluetooth 5.3’ü destekleyecek. Maalesef Pixel 8a Bluetooth SIG sertifikasından başka bir şey öğrenemedik.

Bundan önceki sızıntılarda ise Pixel 8a’nın ekranı sızdırılmıştı. Akıllı telefon 6.1 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını ve 1400 nit tepe parlaklığı destekleyecek. Panel tarafında ise OLED bir ekran paneli kullanılacak. Pixel 8a kaputun altında Tensor G3 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 8 GB RAM eşlik edecek. Akıllı telefon 27W kablolu şarj hızına sahip bir bataryadan güç alacak.

Önceki Nesil: Pixel 7a

Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızına sahip. 6.1 inç büyüklüğündeki ekranda OLED bir ekran paneli kullanılıyor.

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Pixel 7a kaputun altında Google Tensor G2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Google Tensor G2 yonga seti gücünü 4385 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise ikili bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 64 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 13 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlüğünde bir ana kamera kullanılıyor.