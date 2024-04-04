OnePlus AI, Samsung cephesinin Galaxy AI yapay zekası ile kapışmaya geldi. OnePlus, akıllı telefon kullanıcılarının fotoğraflarını kusursuz hale getirmelerine yardımcı olacak yeni bir özellik duyurdu: Yapay Zeka Silgi. Bu özellik, kullanıcıların istenmeyen nesneleri otomatik olarak kaldırmalarına olanak tanıyarak, fotoğraf düzenleme sürecini kolaylaştıracak.

OnePlus AI Harika Özelliklerle Güncelleniyor: Resimdeki Nesneleri Silebileceksiniz

OnePlus’ın yeni özelliği, şirketin yapay zeka modeli tarafından destekleniyor. Kullanıcılar, fotoğraf galerilerinden istenmeyen nesneleri seçerek ve vurgulayarak bu özelliği kullanabilirler. Örneğin, fotoğrafta bulunan yayaları, çöpleri veya diğer kusurları işaretleyebilirler.

Yapay Zeka Silgi, bu nesneleri otomatik olarak algılıyor ve fotoğrafın genel stiline uygun bir arka plan oluşturarak onları kaldırıyor. Bu, kullanıcıların daha temiz ve profesyonel görünümlü fotoğraflar elde etmelerine olanak tanıyor. Bu özellik diğer şirketlerin kendi yapay zeka araçlarında da karşımıza çıkmıştı.

OnePlus’ın Yapay Zeka Silgi özelliği, OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11, OnePlus Open ve OnePlus Nord CE 4 telefonlara kademeli olarak sunulacak. Bu özellik, OnePlus kullanıcılarının çoğunluğu tarafından erişilebilir olacak ve fotoğraf düzenleme deneyimini önemli ölçüde geliştirecek.

OnePlus Başkanı Kinder Liu, yeni özelliğin kullanıcı yaratıcılığını özgürleştirmeyi ve fotoğraf düzenleme alanında devrim yaratmayı amaçladığını belirtti. OnePlus, bu özellikle birlikte kullanıcılarına olağanüstü fotoğraflar oluşturma gücü vermek istiyor. Ayrıca, şirketin ilerleyen dönemlerde daha fazla yapay zeka odaklı OnePlus AI özelliği sunacağına dair söz verdi.

OnePlus Yapay Zeka Silgi özelliği, akıllı telefon endüstrisinde yapay zeka odaklı fotoğraf düzenleme trendine bir katkı olarak görülüyor. Google ve Samsung gibi büyük şirketlerin benzer özellikleri tanıttığı göz önüne alındığında, OnePlus’ın bu alanda iddialı bir oyuncu olma hedefi oldukça net.

OnePlus, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve rekabet avantajı sağlamak için sürekli olarak yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor. Yapay Zeka Silgi özelliğinin duyurusu, OnePlus kullanıcılarının gelecekteki fotoğraf deneyimlerini nasıl etkileyeceğine dair heyecanı artırıyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S23 One UI 6.1 güncellemesi önemli bir sorunla geldi

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus AI daha da gelişmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!