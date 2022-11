Google, her sene çıkarttığı amiral gemisi serisinin yanı sıra bir de nispeten uygun fiyatlı “A” serisini tanıtıyor. Bu cihazları iPhone’ların mini serisi veya SE serisi ile eşleştirmek çokta yanlış olmaz. Geçtiğimiz aylarda Pixel 7 serisini görmüştük. Önümüzdeki günlerde ise Pixel 7A’yı görmemiz çok olası.

Google Lynx kod adlı yeni bir cihaz üzerinde çalışyor. Bunu zaten sizinle paylaşmıştık. Bu cihazın Pixel 7 Mini olacağı düşünülüyordu. Son sızıntılardan sonra bu cihazın Pixel 7A olduğu anlaşıldı.

“Pixel 7 Mini’nin Önemli Detayları Ortaya Çıktı!” isimli haberimizde Lynx adlı akıllı telefonun kamera yapılandırmasında 50MP Samsung GN1 sensör olacağını söylemiştik. Sızıntıyı yapan Kuba, bu sensörlerin test için kullanıldığı ve cihazın 50MP Samsung GN1 sensörle piyasaya sürülmeyeceğini söyledi.

Google Pixel 7a to come with 90Hz screen, wireless charging, brand new dual rear camera setup – details below 👇🧵 pic.twitter.com/IWy77Kwsmd

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) November 11, 2022