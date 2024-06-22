Daha öncesinden HUAWEI FreeBuds 5i modeli büyük beğeni toplamıştı. Şimdi ise Dubai lansmanında tanıtılan FreeBuds 6i modelinin detaylarına yakından bakıyoruz.
HUAWEI FreeBuds 6i Teknik Özellikleri
Her kulaklık 5.4 gram
Şarj kutusu 34 gram
IP54 Sertifikası
11 mm dinamik sürücü
Dinamik Ekolayzer,
AI Life
Akıllı Aktif Gürültü Engelleme 3.0 (27dB)
Çağrı paraziti engelleme,
Şeffaflık Modu
Bluetooth 5.3
Çift Cihaz Bağlantısı
LDAC、L2HC2.0、AAC、SBC
Hi-Res Audio Wireless
Dokunmatik sensör
Her bir kulaklık 55 mAh batarya
Şarj kutusu 510 mAh batarya
Peki siz HUAWEII FreeBuds 6i modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce fiyat performans açısından başarılı bir kulaklık mı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
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