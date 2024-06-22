Daha öncesinden HUAWEI FreeBuds 5i modeli büyük beğeni toplamıştı. Şimdi ise Dubai lansmanında tanıtılan FreeBuds 6i modelinin detaylarına yakından bakıyoruz.

HUAWEI FreeBuds 6i Teknik Özellikleri

Her kulaklık 5.4 gram

Şarj kutusu 34 gram

IP54 Sertifikası

11 mm dinamik sürücü

Dinamik Ekolayzer,

AI Life

Akıllı Aktif Gürültü Engelleme 3.0 (27dB)

Çağrı paraziti engelleme,

Şeffaflık Modu

Bluetooth 5.3

Çift Cihaz Bağlantısı

LDAC、L2HC2.0、AAC、SBC

Hi-Res Audio Wireless

Dokunmatik sensör

Her bir kulaklık 55 mAh batarya

Şarj kutusu 510 mAh batarya

Peki siz HUAWEII FreeBuds 6i modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce fiyat performans açısından başarılı bir kulaklık mı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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