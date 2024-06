Euro 2024 heyecanını yakından takip etmek istiyor ancak günlük hayatınıza daha fazla futbol coşkusu eklemek istiyorsanız, Microsoft size mükemmel bir çözüm sunuyor. Bugünden itibaren, PC’de, Xbox konsollarında ve Game Pass’te EA Sports FC 24 oynama imkanına sahipsiniz. Üstelik bu heyecanı Bulut üzerinden de deneyimleyebilirsiniz.

Futbol oyunlarının efsanevi serisi FIFA, isim değişikliğiyle EA Sports FC 24 olarak yeniden karşımıza çıkıyor. Lisans değişikliği sonrası isim yeniliği ile gelen oyun, hayranlarına klasik futbol deneyimini sunmaya devam ederken, yepyeni özelliklerle zenginleştirildi. Özellikle HyperMotionV adı verilen yeni bir hareket yakalama sistemi, oyunculara daha gerçekçi ve akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Bu sistem, oyuncuların sahadaki hareketlerini daha detaylı ve gerçekçi bir şekilde yansıtarak, futbol tutkunlarına adeta gerçek bir maç hissi veriyor.

Geliştiriciler, EA Sports FC 24’e yeni bir boyut kazandırmak için belirli oyunculara özgü özel hareketler (PlayStyles) eklediler. Bu hareketler, oyuncuların sahada daha fazla seçenek ve strateji geliştirmelerine olanak tanıyor. Örneğin, bir oyuncunun özgün dripling yetenekleri ya da benzersiz şut teknikleri gibi özel hareketler, oyun içindeki dinamikleri tamamen değiştirebiliyor.

EA Sports FC 24, genel olarak olumlu eleştiriler alarak Metascore’da 79 puana ulaşmış durumda. Ancak, Steam’deki kullanıcı yorumları biraz karışık. Bazı oyuncular oyunun yeniliklerini ve grafiklerini överken, bazıları ise eski sürümlerle kıyaslandığında bazı eksiklikler bulduklarını belirtiyor. Bu durum, her oyuncunun beklentisinin farklı olabileceğini gösteriyor.

Mevcut Euro 2024 coşkusu göz önüne alındığında, birçok oyuncu, UEFA Euro 2024 oyun moduna dalarak turnuvanın kendi versiyonunu yaratma fırsatını değerlendiriyor. Takımınızın gerçek hayatta pek şansı yoksa bile, sanal sahada onları zafere taşıyabilirsiniz. Bu mod, oyunculara kendi stratejilerini geliştirip, takım ruhunu sanal dünyada da yaşayarak Euro 2024 heyecanını birebir yaşama imkanı sunuyor.

EA Sports FC 24, futbol severler için ideal bir oyun olarak öne çıkıyor. Geliştirilmiş grafikler, yenilikçi oyun özellikleri ve gerçekçi maç deneyimi ile oyunculara saatlerce süren eğlence vaat ediyor. Microsoft’un bu oyunu PC, Xbox ve Game Pass üzerinden erişilebilir hale getirmesi, futbol tutkusunu her an her yerde yaşamak isteyenler için büyük bir fırsat.