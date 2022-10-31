Google’ın Lynx ve Felix kod adlarına sahip birkaç yeni cihaz üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Lynx’in (kısaltılmış kod adı – L10) Pixel serisi bir akıllı telefon olduğu söylenirken, Felix’in katlanabilir bir telefon olması muhtemel. Android araştırmacısı Kuba Wojciechowski kısa süre önce cihaz hakkında bazı bilgiler verdi.

Temmuz ayında Kuba, Lynx kod adlı cihazın bu yıl için üçüncü üst düzey Pixel telefon olabileceğini iddia etmişti. O sırada Lynx modelinin ana kamerasının Samsung ISOCELL GN1, ikincil kamerasının ise Sony IMX787 olduğu ortaya çıktı. Selfie’ler için ise cihazın ön tarafında Sony IMX712 olacağı söylendi.

Ekran tarafına gelecek olursak Lynx modelinin mevcut Pixel Pro modellerine kıyasla biraz daha düşük bir ekrana sahip olacağı düşünülüyor. Bu ekranın Full HD+ çözünürlükte ve 120hz ekran yenileme hızına sahip olacağı düşünülüyor.

Kuba, Lynx kod adlı cihazın Pixel 7 Mini olabileceğini tahmin ediyor. Kuba’ya göre Lynx, bazı yayınların bildirdiğinin aksine Pixel 7a gibi görünmüyor.

Siz Pixel 7 Mini hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.