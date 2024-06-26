Xiaomi’nin alt markası olarak sektörde yer alan POCO, yeni telefonlarıyla birçok kişinin ilgisini çekmiş durumda. POCO’nun amiral gemisi serisi F serisinin üst versiyonu POCO F6 Pro kamera anlamında önceki serilerinden daha kaliteli sensörler kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Bu videoda biz de POCO F6 Pro’nun kamerasının fotoğraf ve video çekiminde nasıl bir performans sergilediğine yakından bakıyoruz. POCO F6 Pro’nun kamera performansı hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

POCO F6 Pro kutu açılışı: https://youtu.be/Ed3zQtzAQ9A

POCO F6 Pro inceleme: https://youtu.be/VUizlp4BnJ4

POCO F6 Pro oyun testi: https://youtu.be/hChj5rP4FJE

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