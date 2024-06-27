CMF Phone 1’in 8 Temmuz’da piyasaya sürüleceği resmi olarak açıklandı. Ayrıca şirket cihazın bazı özelliklerini açıklamaya başladı. Bugün yapılan duyuruyla birlikte, telefonun Super AMOLED ekranla geleceği doğrulandı.

İçindekiler CMF Phone 1 ekran özellikleri belli oldu

CMF Phone 1 ekran özellikleri belli oldu

Yayımlanan tanıtım görüntüsü, telefonun düz ekranını ve ekranın etrafında eşit genişlikte çerçeveleri gösteriyor. Bu tasarım, eski telefonlara benzer bir görünüm sunuyor. CMF Phone 1, 2000 nit’e kadar en yüksek parlaklığa ulaşabilen 6.67 inç FHD+ 120Hz ekrana sahip olacak ve HDR10+ desteği ile birlikte gelecek. Bu ekran özellikleri, telefonun yüksek kaliteli bir görüntü deneyimi sunacağını işaret ediyor.

CMF by Nothing, Instagram hesabı üzerinden paneli gösteren bir video paylaştı. Şirket, önümüzdeki 9 gün içinde kademeli olarak telefonun bileşenlerini eklemeye devam edeceğini ve hafta sonuna kadar nihai tasarımın ortaya çıkacağını belirtti. Bu süreç, merakla bekleyen kullanıcılar için adım adım ilerleyen bir tanıtım kampanyası sunuyor.

CMF Phone 1, vidayla kolayca çıkarılabilen kilitli, değiştirilebilir bir arka kapağa sahip olacak. Bu özellik, kullanıcıların telefonun arka kapağını kolayca değiştirebilmesine olanak tanıyacak ve cihazın özelleştirilebilirliğini artıracak.

Bu gönderiyi Instagram’da gör CMF by Nothing (@cmf.tech)’in paylaştığı bir gönderi

Önceki söylentilere göre, CMF Phone 1’in teknik özellikleri oldukça etkileyici görünüyor. Telefon, MediaTek Dimensity 7300 SoC ile güçlendirilecek. Ayrıca, 6.67 inç 120Hz AMOLED ekran, arkada çift kamera kurulumu (50MP ana sensör), 16MP ön kamera, 8GB LPDDR4x RAM, 128GB veya 256GB UFS 2.2 depolama alanı, microSD kart ile hafıza genişletme imkanı ve 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh pil gibi özelliklere sahip olacak.

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CMF Phone 1’in kamera özellikleri de dikkat çekici. Arkada 50MP ana sensörle birlikte çift kamera kurulumu bulunacak. Önde ise 16MP’lik bir kamera yer alacak. Bu özellikler, kullanıcıların yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekimlerine olanak tanıyacak. Ayrıca, 8GB LPDDR4x RAM ve 128GB veya 256GB UFS 2.2 depolama seçenekleri sunulacak. Depolama alanı, microSD kart ile genişletilebilecek, bu da kullanıcıların daha fazla veri saklama ihtiyacını karşılayacak.

5000 mAh kapasiteli batarya, telefonun uzun süre dayanmasını sağlayacak. Ayrıca, 33W hızlı şarj desteği ile batarya kısa sürede tamamen şarj edilebilecek. Bu özellikler, telefonun günlük kullanımda kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunmasını sağlayacak.