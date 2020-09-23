Akıllı Telefonlar
Pixel 4a 5G tüm özellikleriyle görüntülendi!
Google, yaklaşık bir ay önce pandemi dolayısıyla yaşanan bazı gecikmelere rağmen Pixel 4a modellerini satışa çıkarmıştı. Şirket, 30 Eylül tarihinde yapacağı lansmanda birçok yeni ürününü tanıtmayı planlarken bazı cihazlar sızdırıldı. Dün görüntülenen Pixel 5’in ardından bugün de Pixel 4a 5G modelinin tüm teknik detayları sızdırıldı.
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İşte sızdırılan Pixel 4a 5G özellikleri!
Her ne kadar ismi sebebiyle bu model Pixel 4a’nın 5G’li versiyonu olarak algılansa da tam olarak öyle değil. Telefonda bazı önemli değişiklikler de yapılmış. Cihazın ekranı hem Pixel 4a’dan hem de Pixel 5’ten daha büyük. 6.2 inçlik bu OLED ekran 2340 x 1080 piksellik FHD+ çözünürlüğe sahip. HDR desteğine de sahip olan ekranın Corning Gorilla Glass 3 gibi artık ‘eski‘ diye nitelendirebileceğimiz bir korumayla gelmesi hayal kırıklığı yaratabilir. Buna ek olarak 60 Hz’lik yenileme hızıyla Google, son trendlere ayak uydurmamış.
Pixel 4a 5G, tıpkı atası 4a gibi polikarbon bir kasaya sahip. Bu kasa, üzerinde 12.2 MP’lik optik imaj sabitleyicisine (OIS) sahip ana kamerayı ve 16 MP’lik ultra geniş açı lensini barındırıyor. Çiftli kamera diziliminden yine vazgeçmeyen Google, burada kamera uygulamasıyla fark yaratıyor. Bu sayede bu kameralar 4K 60 FPS videolar dahi çekebiliyor. Ön tarafta ise 8MP’lik kamera ekranın sol üst köşesinde delik tasarımıyla yer alıyor. Bu kamera ise 1080p kalitesinde 30 FPS videolar çekebiliyor.
Kasanın altında ise telefonun tüm gücünü aldığı 4885 mAh’lik batarya yer alıyor. Bu batarya kablosuz şarjı ve 18W’lık hızlı şarjı destekliyor. Google, bu sefer kullanıcıları dinlemiş ve bataryayı büyütmüşe benziyor. Ancak bu değişiklik ağırlıkta ve kalınlıkta küçük değişikliklere yol açmış, cihaz artık 168 gram ağırlığa ve 8.2 mm kalınlığa sahip. Pixel 4a 5G performans gücünü ise Snapdragon 765G’den alacak. Bu işlemciye 6 GB LPDDR4 RAM ve 128 GB depolama alanı yardımcı olacak.
Kutudan stok Android 11 ile çıkacak olan Pixel 4a 5G, Google tarafından ilk güncelleme verilen modellerden biri de olacak. İki adet mikrofona sahip olan telefon, 3.5 mm’lik jak girişini ise hâlâ koruyor. Model, bağlantı tarafında ise bir adet nanoSIM slotu, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 ve NFC desteklerini barındırıyor. Veri aktarımı ve şarj için USB 3.1 Gen 1 standardında bir Type-C girişine sahip olan cihaz 30 Eylül’de tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Geekbench’te görüntülendi!
Samsung’un sıradaki amiral gemisi olacak olan Galaxy S21 hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Telefon, şimdi de Geekbench benchmark uygulamasında ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylar telefonun işlemcisi başta olmak üzere çeşitli konularda bilgi veriyor.
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Exynos 1000, Snapdragon 865+’ın önünde
Samsung’un 2021 yılında gelecek olan, sıradaki amiral gemisi hakkında her geçen gün yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geekbench’ten alınan görsele göre SM-G996B model numarasına sahip Galaxy S21, Samsung tarafından tasarlanan ve üretilen Exynos 1000 işlemcisinden gücünü alacak. Exynos 1000, 1 yüksek performans çekirdeği, 3 performans çekireği ve 4 yüksek verimlilik çekirdeği olmak üzere 2.21 GHz baz saat hızına sahip ve 8 çekirdekten oluşuyor. işlemcinin grafik biriminde ise Mali-G78 GPU’su yer alıyor. Exynos 1000, testin tek çekirdek kısmında 1038 puan almayı başarırken çok çekirdek kısmında 3060 puan almayı başarmış. Görsele göre işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Aynı zamanda telefonun Android 11 işletim sistemiyle geleceğini anlıyoruz.
Karşılaştırma için, Snapdragon 865+ işlemcisinden gücünü alan Galaxy Note 20 Ultra aynı testin tek çekirdek kısmında 960 puan alırken çok çekirdek kısmında 3050 puan almayı başarıyor. Exynos 990 işlemcisinden günücü alan Note 20 ise tek çekirdekte 885, çok çekirdekte 2580 puan almayı başarıyor. Telefonlarını farklı bölgelerde farklı işlemcilerle satan Samsung, Exynos 990’ın hem performans hem verimlilik anlamında Snapdragon 865+’ın oldukça gerisinde kalmasından dolayı eleştirilerin odağı olmuştu. Exynos 1000 ile bu durum değişebilir gibi duruyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 FE resmi olarak tanıtıldı!
Son dönemde kullanıcıların merakla beklediği akıllı telefon modellerinden Samsung Galaxy S20 FE, bugün yapılan tanıtım ile resmen tanıtıldı. Markanın “Fan Edition” serisini devam ettiren telefon, amiral gemisi seviyesindeki teknik özellikleriyle dikkat çekiyor!
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Samsung Galaxy S20 FE tanıtıldı: 120Hz ekran, üst seviye kamera!
Bir süredir hakkında çeşitli sızıntılar yayınlanan telefonun neredeyse bütün detayları ortaya çıkmıştı. Bugün Samsung’un yaptığı lansman ise ortaya atılan çoğu sızıntı ve iddiayı doğrulamış oldu. Kenar hatları sivri bir tasarım anlayışına sahip olan Galaxy S20 FE, uygun fiyatı sağlayabilmek için plastik gövdeyle geliyor. Ayrıca telefonun ekranı da Corning Gorilla Glass 3 kaplama ile korunuyor.
Teknik detaylar tarafında ise amiral gemisi seviyesinde özellikler görüyoruz. 6.5 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran ile gelen telefon, 120Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Galaxy S20 serisinin diğer cihazlarında da benzer bir özellik bulunmasına karşın 2K değil, Full HD çözünürlük ile kullanım sağlanıyordu. Haliyle Samsung Galaxy S20 FE modelinde ise böyle bir kısıtlama bulunmuyor.
S10 Lite modelinde yalnızca Qualcomm Snapdragon işlemci sunan Samsung, serinin yeni cihazında da işlemci ayrımına gitmeye başlamış. ABD ve Çin pazarında Qualcomm Snapdragon 865 5G işlemci tercih edilirken, ülkemizin de dahil olduğu dünyanın geri kalanında Exynos 990 4G işlemci güç verecek. Ülkemizde satılacak olan 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği ise güçlü işlemciyi destekliyor.
Samsung Galaxy S20 FE, kamera tarafında da etkileyici bir paket sunuyor. Üçlü arka kamera diziliminde Galaxy S20’den alınan 12 megapiksel çözünürlüklü sensör merkeze otururken, optik görüntü sabitleme (OIS) ile destekleniyor. 8 megapiksel 30x Space Zoom sensörünün tamamen yeni olduğu belirtiliyor ve bu sensör de OIS desteğine sahip. Arka taraftaki 12 megapiksellik son sensör ise 123 derece ultra geniş açı çekimleri için ayrılmış. Galaxy S20 FE’nin ön kamerasının da 32 megapiksel çözünürlükte olduğunu belirtelim.
4.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Galaxy S20 FE, 25W hızlı şarjın yanı sıra kablosuz ve ters şarj özellikleri de barındırıyor. Ancak telefonun kutusundan 15W kapasiteli şarj aleti çıkması kafaları karıştırıyor. Ekran altı parmak izi okuyucu, NFC ve AKG imzalı Dolby Stereo ses sistemi de teknik özellikleri tamamlıyor.
Samsung Galaxy S20 FE satış fiyatı
Ülkemizde ön siparişe açılan Samsung Galaxy S20 FE, 6.499 TL önerilen satış fiyatıyla raflarda olacak. Ön siparişe özel olarak hediye Samsung Galaxy Buds+ ya da Galaxy Watch Active akıllı saatin 299 TL’ye satın alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca 4 ay YouTube Premium üyeliği de telefonu satın alan kullanıcılara hediye ediliyor. 23 Ekim’de satışa sunulacak telefonun mavi, mor, yeşil, kırmızı, beyaz ve turuncu renk seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
LG’nin yeni telefonları K62 ve K52 tanıtıldı
LG, uygun fiyatı hedefleyen K serisine K62 ve K52 olarak adlandırılan iki yeni telefon ekledi. Birbirleriyle neredeyse aynı olan telefonlar, tamamen aynı tasarıma sahipler. Yalnızca birkaç ufak farklılıkla ayrışıyorlar.
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LG K62 ve K52 teknik özellikleri
LG’nin yeni giriş-orta seviyesi telefonları birbirleriyle neredeyse aynı özellikleri taşıyor. LG K62 6.6 inç boyutunda 20:9 en boy oranına sahip FHD+ çözünürlüklü LCD bir ekrana sahip. Ekranın üst tarafında delik çentik tasarımlı 28 MP ön kamera yer alıyor. Arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumu tercih edilmiş. 48 MP ana kameraya, 5 MP ultra geniş kamera, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik kamerası eşlik ediyor. Yapay zeka destekli kamera, sahneye ve objeye göre en doğru ayarları önerebiliyor. İşlemci tarafında ise ismi açıklanmayan 2.3 GHz saat hızına sahip 8 çekirdekli bir çözüm kullanılmış. Telefonda 4 GB RAM ve MicroSD ile arttırılabilen 128 GB hafıza alanı mevcut. Pil tarafında ise 4000 mAh boyutunda batarya tercih edilmiş. Yan tarafa parmak izi okuyucusu konumlandırılırken port tarafında USB 3.1 Gen 1 Type-C girişi tercih edilmiş.
LG K52, LG K62’den birkaç ufak farklılıkla ayrışıyor. LG K62’de 28 MP ön kamera kullanılırken K52’de 13 MP bir ön kamera kullanılmış. Bir diğer fark ise 128 GB yerine 64 GB bir hafıza alanına sahip olması. Geri kalan teknik özellikler her iki telefonda da aynı. Telefonlar, Ekim ayı itibarıyla satışa çıkacak. Fiyat konusunda ise LG, herhangi bir açıklamada bulunmadı.