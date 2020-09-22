Google Pixel 5 resmi görüntüleriyle sızdırıldı!

Samsung ve Apple’ın ardından Google da bu ay içerisinde bir lansman gerçekleştirecek. 30 Eylül’de sanal olarak gerçekleştirilecek olan bu lansmanda tanıtılacak ürünler arasında Nest Audio hoparlör, Google TV içeren Chromecast ve son olarak Google Pixel 5 bulunuyor. Lansmana yaklaşık bir hafta kala Pixel 5’in resmi görüntüleri sızdırıldı.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A42, Snapdragon 750G ile geliyor!

reklam

Pixel cihazlarıyla saf Android deneyimini kullanıcılara sunan Google, 3 yıl boyunca gelecek olan güncellemeleri de en ön sıradan alma desteğini sunuyor. Daha önce cihazın bazı özellikleri sızdırılmış olsa WinFuture tarafından sızdırılan bugünkü bilgiler birçok yeni detayı gözler önüne seriyor.

İşte Google Pixel 5 özellikleri ve görüntüleri!

Google Pixel 5’in tasarımından başlayacak olursak cihazın kasası %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilmiş olacak. Bu kasa IP 68 sertifikasıyla cihazı suya ve toza karşı korumuş da olacak. Telefon, önde 6 inçlik ve 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. İnç başına 432 piksele sahip olan bu ekran Gorilla Glas 6 ile korunuyor. 19.5:9 çerçeve oranına sahip olan ekranın sol üst köşesinde ise delik tasarımında ön kamera bulunuyor.

Bu ön kamera hala 8 MP ancak görüş açısı 90 dereceden 83 dereceye düşürülmüş. Bu değişikliğin sebebi bilinmezken arka kameralarda bazı geliştirmeler yapılmış. Ana kamera olarak yine Pixel 4’teki 12.2 MP’lik kamera kullanılmış ancak bu sefer 4K 60 FPS ve 1080p 240FPS video kaydını destekliyor. İkinci kamera ise ultra geniş açı kamerası olarak işlev görüyor ve 107 derecelik görüş açısıyla beraber f/2.2 diyafram açıklığına sahip.

4080 mAh’lik bataryadan güç alacağı öğrenilen Google Pixel 5, hem kendisi kablosuz şarj olabilecek hem de ters şarj özelliğiyle destekleyen diğer cihazları kablosuz olarak şarj edebilecek. Cihaz, performans gücünü ise 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı tarafından desteklenen Snapdragon 765G’den alacak. Bu yonga seti kendi 5G modemini de içinde barındırıyor.

Renk seçeneklerinde Google resmi olarak siyah versiyonu göstermişken bazı online mağazalar yeşil rengin olacağını da iddia ediyor. Kilit tuşu ise bu sefer metalik siyah bir renge sahip. 30 Eylül’de tanıtılacak olan Google Pixel 5 modelinin fiyatı konusunda ise henüz bir bilgimiz yok