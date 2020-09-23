Samsung Galaxy S21 Geekbench’te görüntülendi!

Son dönemde kullanıcıların merakla beklediği akıllı telefon modellerinden Samsung Galaxy S20 FE, bugün yapılan tanıtım ile resmen tanıtıldı. Markanın “Fan Edition” serisini devam ettiren telefon, amiral gemisi seviyesindeki teknik özellikleriyle dikkat çekiyor!

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Samsung Galaxy S20 FE tanıtıldı: 120Hz ekran, üst seviye kamera!

Bir süredir hakkında çeşitli sızıntılar yayınlanan telefonun neredeyse bütün detayları ortaya çıkmıştı. Bugün Samsung’un yaptığı lansman ise ortaya atılan çoğu sızıntı ve iddiayı doğrulamış oldu. Kenar hatları sivri bir tasarım anlayışına sahip olan Galaxy S20 FE, uygun fiyatı sağlayabilmek için plastik gövdeyle geliyor. Ayrıca telefonun ekranı da Corning Gorilla Glass 3 kaplama ile korunuyor.

Teknik detaylar tarafında ise amiral gemisi seviyesinde özellikler görüyoruz. 6.5 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran ile gelen telefon, 120Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Galaxy S20 serisinin diğer cihazlarında da benzer bir özellik bulunmasına karşın 2K değil, Full HD çözünürlük ile kullanım sağlanıyordu. Haliyle Samsung Galaxy S20 FE modelinde ise böyle bir kısıtlama bulunmuyor.

S10 Lite modelinde yalnızca Qualcomm Snapdragon işlemci sunan Samsung, serinin yeni cihazında da işlemci ayrımına gitmeye başlamış. ABD ve Çin pazarında Qualcomm Snapdragon 865 5G işlemci tercih edilirken, ülkemizin de dahil olduğu dünyanın geri kalanında Exynos 990 4G işlemci güç verecek. 6 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ise güçlü işlemcileri destekliyor.

Samsung Galaxy S20 FE, kamera tarafında da etkileyici bir paket sunuyor. Üçlü arka kamera diziliminde Galaxy S20’den alınan 12 megapiksel çözünürlüklü sensör merkeze otururken, optik görüntü sabitleme (OIS) ile destekleniyor. 8 megapiksel 30x Space Zoom sensörünün tamamen yeni olduğu belirtiliyor ve bu sensör de OIS desteğine sahip. Arka taraftaki 12 megapiksellik son sensör ise 123 derece ultra geniş açı çekimleri için ayrılmış. Galaxy S20 FE’nin ön kamerasının da 32 megapiksel çözünürlükte olduğunu belirtelim.

4.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Galaxy S20 FE, 25W hızlı şarjın yanı sıra kablosuz ve ters şarj özellikleri de barındırıyor. Ancak telefonun kutusundan 15W kapasiteli şarj aleti çıkması kafaları karıştırıyor. Ekran altı parmak izi okuyucu, NFC ve AKG imzalı Dolby Stereo ses sistemi de teknik özellikleri tamamlıyor.

Ülkemizde ön siparişe açılan Samsung Galaxy S20 FE, 6.499 TL önerilen satış fiyatıyla raflarda olacak. 23 Ekim’de satışa sunulacak telefonun mavi, mor, yeşil, kırmızı, beyaz ve turuncu renk seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim.