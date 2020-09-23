Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Geekbench’te görüntülendi!
Samsung’un sıradaki amiral gemisi olacak olan Galaxy S21 hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Telefon, şimdi de Geekbench benchmark uygulamasında ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylar telefonun işlemcisi başta olmak üzere çeşitli konularda bilgi veriyor.
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Exynos 1000, Snapdragon 865+’ın önünde
Samsung’un 2021 yılında gelecek olan, sıradaki amiral gemisi hakkında her geçen gün yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geekbench’ten alınan görsele göre SM-G996B model numarasına sahip Galaxy S21, Samsung tarafından tasarlanan ve üretilen Exynos 1000 işlemcisinden gücünü alacak. Exynos 1000, 1 yüksek performans çekirdeği, 3 performans çekireği ve 4 yüksek verimlilik çekirdeği olmak üzere 2.21 GHz baz saat hızına sahip ve 8 çekirdekten oluşuyor. işlemcinin grafik biriminde ise Mali-G78 GPU’su yer alıyor. Exynos 1000, testin tek çekirdek kısmında 1038 puan almayı başarırken çok çekirdek kısmında 3060 puan almayı başarmış. Görsele göre işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Aynı zamanda telefonun Android 11 işletim sistemiyle geleceğini anlıyoruz.
Karşılaştırma için, Snapdragon 865+ işlemcisinden gücünü alan Galaxy Note 20 Ultra aynı testin tek çekirdek kısmında 960 puan alırken çok çekirdek kısmında 3050 puan almayı başarıyor. Exynos 990 işlemcisinden günücü alan Note 20 ise tek çekirdekte 885, çok çekirdekte 2580 puan almayı başarıyor. Telefonlarını farklı bölgelerde farklı işlemcilerle satan Samsung, Exynos 990’ın hem performans hem verimlilik anlamında Snapdragon 865+’ın oldukça gerisinde kalmasından dolayı eleştirilerin odağı olmuştu. Exynos 1000 ile bu durum değişebilir gibi duruyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 FE resmi olarak tanıtıldı!
Son dönemde kullanıcıların merakla beklediği akıllı telefon modellerinden Samsung Galaxy S20 FE, bugün yapılan tanıtım ile resmen tanıtıldı. Markanın “Fan Edition” serisini devam ettiren telefon, amiral gemisi seviyesindeki teknik özellikleriyle dikkat çekiyor!
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Samsung Galaxy S20 FE tanıtıldı: 120Hz ekran, üst seviye kamera!
Bir süredir hakkında çeşitli sızıntılar yayınlanan telefonun neredeyse bütün detayları ortaya çıkmıştı. Bugün Samsung’un yaptığı lansman ise ortaya atılan çoğu sızıntı ve iddiayı doğrulamış oldu. Kenar hatları sivri bir tasarım anlayışına sahip olan Galaxy S20 FE, uygun fiyatı sağlayabilmek için plastik gövdeyle geliyor. Ayrıca telefonun ekranı da Corning Gorilla Glass 3 kaplama ile korunuyor.
Teknik detaylar tarafında ise amiral gemisi seviyesinde özellikler görüyoruz. 6.5 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran ile gelen telefon, 120Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Galaxy S20 serisinin diğer cihazlarında da benzer bir özellik bulunmasına karşın 2K değil, Full HD çözünürlük ile kullanım sağlanıyordu. Haliyle Samsung Galaxy S20 FE modelinde ise böyle bir kısıtlama bulunmuyor.
S10 Lite modelinde yalnızca Qualcomm Snapdragon işlemci sunan Samsung, serinin yeni cihazında da işlemci ayrımına gitmeye başlamış. ABD ve Çin pazarında Qualcomm Snapdragon 865 5G işlemci tercih edilirken, ülkemizin de dahil olduğu dünyanın geri kalanında Exynos 990 4G işlemci güç verecek. 6 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ise güçlü işlemcileri destekliyor.
Samsung Galaxy S20 FE, kamera tarafında da etkileyici bir paket sunuyor. Üçlü arka kamera diziliminde Galaxy S20’den alınan 12 megapiksel çözünürlüklü sensör merkeze otururken, optik görüntü sabitleme (OIS) ile destekleniyor. 8 megapiksel 30x Space Zoom sensörünün tamamen yeni olduğu belirtiliyor ve bu sensör de OIS desteğine sahip. Arka taraftaki 12 megapiksellik son sensör ise 123 derece ultra geniş açı çekimleri için ayrılmış. Galaxy S20 FE’nin ön kamerasının da 32 megapiksel çözünürlükte olduğunu belirtelim.
4.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Galaxy S20 FE, 25W hızlı şarjın yanı sıra kablosuz ve ters şarj özellikleri de barındırıyor. Ancak telefonun kutusundan 15W kapasiteli şarj aleti çıkması kafaları karıştırıyor. Ekran altı parmak izi okuyucu, NFC ve AKG imzalı Dolby Stereo ses sistemi de teknik özellikleri tamamlıyor.
Ülkemizde ön siparişe açılan Samsung Galaxy S20 FE, 6.499 TL önerilen satış fiyatıyla raflarda olacak. 23 Ekim’de satışa sunulacak telefonun mavi, mor, yeşil, kırmızı, beyaz ve turuncu renk seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
LG’nin yeni telefonları K62 ve K52 tanıtıldı
LG, uygun fiyatı hedefleyen K serisine K62 ve K52 olarak adlandırılan iki yeni telefon ekledi. Birbirleriyle neredeyse aynı olan telefonlar, tamamen aynı tasarıma sahipler. Yalnızca birkaç ufak farklılıkla ayrışıyorlar.
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LG K62 ve K52 teknik özellikleri
LG’nin yeni giriş-orta seviyesi telefonları birbirleriyle neredeyse aynı özellikleri taşıyor. LG K62 6.6 inç boyutunda 20:9 en boy oranına sahip FHD+ çözünürlüklü LCD bir ekrana sahip. Ekranın üst tarafında delik çentik tasarımlı 28 MP ön kamera yer alıyor. Arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumu tercih edilmiş. 48 MP ana kameraya, 5 MP ultra geniş kamera, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik kamerası eşlik ediyor. Yapay zeka destekli kamera, sahneye ve objeye göre en doğru ayarları önerebiliyor. İşlemci tarafında ise ismi açıklanmayan 2.3 GHz saat hızına sahip 8 çekirdekli bir çözüm kullanılmış. Telefonda 4 GB RAM ve MicroSD ile arttırılabilen 128 GB hafıza alanı mevcut. Pil tarafında ise 4000 mAh boyutunda batarya tercih edilmiş. Yan tarafa parmak izi okuyucusu konumlandırılırken port tarafında USB 3.1 Gen 1 Type-C girişi tercih edilmiş.
LG K52, LG K62’den birkaç ufak farklılıkla ayrışıyor. LG K62’de 28 MP ön kamera kullanılırken K52’de 13 MP bir ön kamera kullanılmış. Bir diğer fark ise 128 GB yerine 64 GB bir hafıza alanına sahip olması. Geri kalan teknik özellikler her iki telefonda da aynı. Telefonlar, Ekim ayı itibarıyla satışa çıkacak. Fiyat konusunda ise LG, herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Akıllı Telefonlar
Mi 10T serisinin çıkış tarihi belli oldu!
Xiaomi, yeni Mi 10T serisinin 30 Eylül’de tanıtılacağını duyurdu. Sızıntılara göre, merakla beklenen yeni akıllı telefonlar dikkat çekici özelliklere sahip olacak. Xiaomi, resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, fiyat performans vurgusu yaptı. Ayrıca telefonların, 5G destekli yeni Snapdragon 7 serisi işlemcilerden güç alacağından bahsedilmiş.
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Mi 10T serisinin öne çıkan özellikleri
Merakla beklenen Xiaomi Mi 10T serisinin çıkış tarihi, Xiaomi tarafından Twitter üzerinden duyuruldu. Üç farklı modelden oluşması beklenen serinin tanıtılacağı global etkinlik, 30 Eylül günü Türkiye saatiyle 15.00’te gerçekleştirilecek. Ortaya çıkan bilgilere göre, Pro olarak adlandırılması beklenen serinin en üst modeli, Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacak. Aynı zamanda 144 Hz gibi etkileyici bir ekran tazeleme hızına sahip olması bekleniyor. 108 MP ana kameraya sahip olması beklenen telefon, 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Fiyat tarafında ise amiral gemisi seviyesi diyebileceğimiz 699 euroluk bir fiyat etiketi bekleniyor.
Size ilham kaynağı olacak #Mi10Tserisi’nin tanıtılacağı global lansmanımız için tarihi şimdiden not edin! 😎 #YaratıcılığınaGüçKat pic.twitter.com/64DP2XPK2i
— Xiaomi Türkiye (@XiaomiTurkiye) September 22, 2020
Xiaomi Türkiye’nin, yeni akıllı telefonların tanıtılacağı global etkinlik hakkında paylaşımda bulunması ise dikkat çekti. Buradan yola çıkarak telefonların ülkemizde satılacağı tahmininde bulunmak yanlış olmaz. Geçtiğimiz günlerde yeni telefonlar hakkında başka bilgiler de ortaya çıkmıştı. Serinin ortanca üyesinin 64 MP bir ana kameraya sahip olması ve 499 euro fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Lite olarak adlandırılması beklenen, en uygun fiyatlı model hakkında ise 4720 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı biliniyor.