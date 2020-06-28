iPhone 12, kutusundan şarj cihazı ile çıkmayabilir!

Apple’ın en yeni akıllı telefon serisi iPhone 12, bu yaz sonunda resmi olarak duyurulacak. Cupertino merkezli şirket cihazların maliyetini düşürmek için kolları sıvarken, kutu içeriğinde önemli bir kesintiye gidebilir!

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Apple, iPhone 12 kutu içeriğine şarj aleti koymamayı düşünüyor!

Tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, iPhone 12’nin tedarikçiler tarafından belirlenen malzeme maliyeti önemli ölçüde arttı. 5G desteği nedeniyle gerçekleşen bu artışa rağmen Apple, yeni cihazlarının satış fiyatını iPhone 11 serisi ile benzer şekilde tutmak istiyor. Daha önceki raporlarda maliyeti düşürmek için EarPods’un kutu içeriğinde yer almayacağı iddia edilse de bunun yeterli olmayacağı düşünülüyordu. Kuo ise bunun üzerine markanın iPhone 12 serisinde şarj adaptörüne de yer vermemeyi tartıştığını belirtiyor.

Apple, eğer bu teori gerçekleşirse 5W’lık klasik iPhone şarj adaptörünün üretimini durduracak. Ayrıca iPhone 11 Pro’nun kutu içeriğinden çıkan 18W değerindeki hızlı şarj aleti de üretilmeyecek. Bunun yerine iPhone 12 için 20W’lık hızlı şarj desteği sunan yeni bir adaptör tasarlandığı ve bu aksesuarın ayrı satılacağı belirtiliyor. Ayrıca Apple’ın gündeme gelen maliyet tasarrufu sadece yeni iPhone modellerini kapsamıyor. Yine Ming-Chi Kuo’nun ifadelerine göre, yıl sonundan itibaren geçerli olmak üzere yeni iPhone SE’nin kutu içeriğinden de şarj cihazı çıkmayacak.

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia karşısında tüketicilerin pek de hoşnut olmayacağı neredeyse kesin gibi gözüküyor. Ancak her akıllı telefonun kutusundan şarj aleti çıktığı için alınan kararın çevre kirliliği konusunda olumlu bir etkisi olabilir.