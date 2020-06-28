Akıllı Telefonlar
iPhone 12, kutusundan şarj cihazı ile çıkmayabilir!
Apple’ın en yeni akıllı telefon serisi iPhone 12, bu yaz sonunda resmi olarak duyurulacak. Cupertino merkezli şirket cihazların maliyetini düşürmek için kolları sıvarken, kutu içeriğinde önemli bir kesintiye gidebilir!
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Apple, iPhone 12 kutu içeriğine şarj aleti koymamayı düşünüyor!
Tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, iPhone 12’nin tedarikçiler tarafından belirlenen malzeme maliyeti önemli ölçüde arttı. 5G desteği nedeniyle gerçekleşen bu artışa rağmen Apple, yeni cihazlarının satış fiyatını iPhone 11 serisi ile benzer şekilde tutmak istiyor. Daha önceki raporlarda maliyeti düşürmek için EarPods’un kutu içeriğinde yer almayacağı iddia edilse de bunun yeterli olmayacağı düşünülüyordu. Kuo ise bunun üzerine markanın iPhone 12 serisinde şarj adaptörüne de yer vermemeyi tartıştığını belirtiyor.
Apple, eğer bu teori gerçekleşirse 5W’lık klasik iPhone şarj adaptörünün üretimini durduracak. Ayrıca iPhone 11 Pro’nun kutu içeriğinden çıkan 18W değerindeki hızlı şarj aleti de üretilmeyecek. Bunun yerine iPhone 12 için 20W’lık hızlı şarj desteği sunan yeni bir adaptör tasarlandığı ve bu aksesuarın ayrı satılacağı belirtiliyor. Ayrıca Apple’ın gündeme gelen maliyet tasarrufu sadece yeni iPhone modellerini kapsamıyor. Yine Ming-Chi Kuo’nun ifadelerine göre, yıl sonundan itibaren geçerli olmak üzere yeni iPhone SE’nin kutu içeriğinden de şarj cihazı çıkmayacak.
Gündeme bomba gibi düşen bu iddia karşısında tüketicilerin pek de hoşnut olmayacağı neredeyse kesin gibi gözüküyor. Ancak her akıllı telefonun kutusundan şarj aleti çıktığı için alınan kararın çevre kirliliği konusunda olumlu bir etkisi olabilir.
Akıllı Telefonlar
Uygun fiyatlı Galaxy Fold Lite, önümüzdeki yıl tanıtılabilir
Geçen yıl Galaxy S10 serisi ile tanıtılan ve Samsung markasının ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold modelinin ardından, seriye şimdi de uygun fiyatıyla öne çıkacak olan Galaxy Fold Lite modelinin katılması bekleniyor. Hatırlarsanız, Samsung’un katlanabilir akıllı telefon ailesine bu yıl da Z Flip dahil olmuştu. Eğer Galaxy Fold Lite projesi başarılı olursa, gelecekte daha ulaşılabilir fiyatlarla katlanabilir cihazlar satın alabilmek mümkün olacak.
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Galaxy Fold Lite ile ilgili neler biliyoruz
Samsung’un beklenen başarıya ulaşamayan; fakat bir mihenk taşı olarak teknoloji tarihinde yerini almış olan Galaxy Fold‘un Lite versiyonu ile karşımıza çıkacak olması birçoklarını şaşırtabilir. Fakat mantık süzgecinden geçirince bunun güzel bir hamle olduğunu söylemek mümkün. Uygun fiyatlı bir katlanabilir cihaz ile satış arttırılarak; katlanabilir cihaz kullanma alışkanlığı geniş bir kitleye yayılabilir. Bu da pazarda Samsung’un elini güçlendirebilir. Öte yandan, katlanabilir cihazlar kullanmak isteyen fakat bir dünya para bayılmak istemeyen kullanıcılar da bu cihazları daha rahat satın alarak bu deneyimi yaşayabilirler. O yüzden Samsung’un bu hamlesi bizce tam bir kazan – kazan durumu.
Uygun fiyat demişken, Galaxy Fold’un Lite versiyonu; elbette Galaxy Fold gibi 1980 Dolar seviyesindeki yüksek fiyatlara sahip olmayacak. Fakat yine de yüksek olarak lanse edilebilecek bir fiyatla gelecek. Galaxy Fold Lite için öngörülen fiyat ise, yaklaşık 900 Dolar şeklinde. İlk önceleri, 2020 yılı Ağustos ayında tanıtılması planlanan cihaz, Covid-19 gibi çeşitli nedenlerin de etkisiyle 2021 yılına ertelendi. Bu yüzden Galaxy Fold Lite’ı görebilmek için biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Siz, Samsung’un uygun fiyatlı katlanabilir telefonu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, 100 W hızlı şarj desteğini yakında tanıtacak!
2019 yılının Mart ayında Xiaomi cephesi tarafında dillendirilmeye başlanan 100 W destekli hızlı şarj teknolojisi, yakın zamanda tanıtılacak. Şimdilik 100W Super Charge Turbo ismiyle anılan hızlı şarj teknolojisi, 4000 mAh kapasiteye sahip bir bataryayı, 0’dan 100’e 17 dakikada doldurabilecek.
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Xiaomi tarafından sunulacak olan 100 W hızlı şarj desteği ile ilgili neler biliyoruz
Xiaomi tarafından ultra hızlı şarj teknolojisi olarak sunulacak olan 100 W hızlı şarj desteği duyurulalı 1 yıldan fazla olmuş idi. Şimdilerde ise, bu teknolojiyi barındıran bir cihazın piyasaya sunulabileceği sızıntıları dolaşıyor. Fakat Xiaomi’nin hangi cihazda bu teknolojiyi sunacağına dair güvenilir bir bilgi mevcut değil. Fakat bize kalırsa bu teknolojiyi kullanacak olan cihazın bir amiral gemisi olabilmesi olasılığına neredeyse kesin gözüyle bakıyoruz. Bunun için en büyük potansiyel aday ise bizce “Xiaomi Mi Mix 4″ modeli olacak. Mi Mix 4 için beklenen çıkış tarihi ise Ağustos ayı olarak gözüküyor. Eğer şanslı isek, Ağustos ayında ultra hızlı şarj teknolojisini görme fırsatı yakalayabileceğiz gibi duruyor.
Peki bu kadar hızlı şarjın bir dezavantajı var mı?
Kafalarda birçok soru işareti mevcut. Bu kadar hızlı şarj olan bir cihaz, ısınma problemleri yaşayacak mı? Bu teknolojinin çeşitli güvenlik zaafları mevcut mu? Bataryanın ömrünü hızlı bir şekilde tüketir mi? Bu kadar ani güç akışı donanımsal problemlere neden olur mu? Vb. Bunlar gibi yanıtlanmayı bekleyen sorular şuanda birçok teknoloji editörünün kafasını kurcalıyor. Öte yandan, 4000 mAh kapasiteli bir bataryayı 17 dakikada şarj edebilecek kadar hızlı bir şarj teknolojisi, eğer yaygın hale gelirse bütün insanların şarj etme alışkanlıkları köklü bir değişikliğe uğrayabilir.
Ek olarak, bu teknolojinin 2021 yılında piyasaya sürülecek oyuncu akıllı telefonlarında da yaygınlaşması bekleniyor. Eğer bu teknoloji başarıya ulaşırsa, özellikle oyuncu telefonlarında çok daha büyük boyutta bataryalar görebilmemiz olası. Siz Xiaomi’nin 100 W hızlı şarj desteği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerini yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Honor X10 Max 5G, Geekbench’de göründü!
Önümüzdeki hafta tanıtımı yapılacak olan Honor X10 Max 5G, TEENA’dan sertifika almasının ardından Dimensity 800 işlemcisi ile Geekbench performans testi veri tabanında göründü.
Geekbench sonucu, Honor X10 Max’da bulunan Dimensity 800 (MT6873) yonga setinin rakiplerine göre nasıl bir performans göstereceği hakkında fikir veriyor. Tek çekirdek testinden 539 puan alan X10 Max 5G, Snapdragon 765G yonga seti ile 586 puan alan Moto Edge ve LG Velvet modellerinin gerisinde kalıyor. Samsung A51 5G (Exynos 980) ise tek çekirdek testinden 677 puan alarak söz konusu cihazların tümünü geride bırakıyor. Çoklu çekirdek testi puanlarına baktığımızda, Dimensity 800 aldığı 2186 puan ile Snapdragon 765G ve Exynos 980’li cihazları geride bırakıyor. Söz konusu modeller çoklu çekirdek testinden 1800-1900 aralığında puanlar almıştı.
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Adındaki Max takısının hakkını veren model, 7,09 inç boyutlu bir ekrana ve 226 g ağırlığa sahip olacak. Bunlara ek olarak cihazın, 22,5W gücünde hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceğini de biliyoruz. Honor X10 Max 5G, ana kamera olarak 48 MP çözünürlüklü bir lens kullanacak. Android 10 işletim sistemi ile satışa sunulacak olan modelde, Google Mobil Servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri yer alacak.
2 Temmuz tarihinde resmi tanıtımı yapılacak olan Honor X10 Max 5G modeline ait özelliklerin sızıntılara dayandığını ve farklı özellikler ile tanıtılabileceğini de belirtelim.