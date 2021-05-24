Google Pixel 6 hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Google, yakın zamanda tanıtmaya planladığı Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile akıllı telefon pazarında yeni bir sıçrama yapmayı hedefliyor. Bu cihazlar, yeni bir tasarımın yanı sıra Google’ın yeni çipine de sahip olacaklar. Ayrıca bu yeni çiplerin Samsung ile ortak olarak üretileceği söylenmekte. Hayranların beklentileri, bu yeni anlaşma ile birlikte oldukça yükseldi. XDA Developers yazarlarından biri, yeni yonga setiyle ilgili detayları netleştirmek için yeni bir yazı paylaştı.

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Google Pixel 6’da kullanılması beklenen yeni çip hakkında neler biliyoruz?

Google’ın bu çipi geliştirmesindeki temel amaç, testlerde yüksek skorlar almak değil. Firmanın hedefi, bu çip ile birlikte yapay zeka ve makine öğrenimini en üst düzeye çıkarmak. Yeni yonga seti, gelişmiş bir yapay zeka motoru ve görüntü işleme çipi içerecek. Yapay zekaya bu kadar önem verilmesinin ana sebebi, cihazların fotoğraf yeteneklerini yazılım algoritmaları aracılığı ile iyileştirmek. Ayrıca Pixel Neural Core adlı yapay zeka motorunun Google cihazları için yeni olmadığını da belirtmek gerekiyor. Pixel 3 ve Pixel 4 serisi cihazlarda bu NPU, cihazların temel özellikleri arasında yer alıyordu. Ancak Pixel 5’te şirket bu NPU’yu kullanmaktan vazgeçti.

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Genel olarak Google’ın geliştirdiği yonga seti, performans bakımından Snapdragon 865 ile Snapdragon 888 arasında yer alacak. Ayrıca Google Pixel 6’da bulunmasını beklediğimiz kablosuz ultra geniş bant teknolojisi de yeni çip tarafından desteklenecek.

Google Pixel 6 serisi, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Pixel 6, 6.4 inçlik FHD+ çözünürlüklü bir ekran ve çift arka kamera kurulumu ile gelecek. Pixel 6 Pro ise 6.67 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekrana sahip olacak. Pro modelde üç adet kamera mevcut. Bunlardan ilki 50 MP çözünürlüklü ana kamera. Diğer ikisi ise 8 MP çözünürlüklü telefoto lens ve ultra geniş açılı kamera olarak sıralanmakta. 8 MP çözünürlüklü telefoto kamera, 5x’e kadar optik zoomu destekleyecek.

Google’ın yeni telefonu, tasarımıyla birlikte ortaya çıktı!

Geçtiğimiz gün Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, ilk renderlarıyla birlikte ortaya çıktı. Cihazlar, oldukça yeni ve özgün bir tasarım ile gelecek. Görüntülerde, Pixel 6’nın ince çerçeveli bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Üst kenarın ortasında nokta delik tasarımlı bir adet selfie kamerası bulunmakta. Ayrıca bu sefer ekran altında parmak izi sensörü de mevcut. Her iki cihazda da 3.5 mm kulaklık girişi bulunmayacak. Pixel 6’nın üst modeli olan Pixel 6 XL’nin de Pixel 6 ile birlikte duyurulması bekleniyor. Bununla birlikte bu cihazın Pixel 6 Pro mu yoksa Pixel 6 XL olarak mı adlandırılacağı konusunda net bir bilgi yok. Her iki cihaz da Android 12 ile kutudan çıkacak. Pixel 6 serisinin piyasaya sürülmesine oldukça az bir zaman var. Bu süreçte cihazların detaylı teknik özelliklerini ve yeni görsellerini göreceğimizi tahmin ediyoruz.