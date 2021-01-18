Samsung, yeni telefonlarının kutusuna da şarj cihazı koymayacak!

Samsung, 14 Ocak’ta tanıttığı Galaxy S21 serisinin kutusundan şarj cihazını ve kulaklıkları radikal bir kararla tamamen kaldırmıştı. Şirket tarafından yapılan bir açıklamada, bu değişikliğin sadece Galaxy S21’lerle sınırlı olmayacağı ve gelecekteki Galaxy serisi telefonları da kapsayacağı belirtildi.

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Gelecekteki Samsung telefonların kutusunda da şarj cihazı bulunmayacak

Apple’ın iPhone 12 serisinin kutusundan şarj cihazlarını kaldırmasıyla beraber akıllı telefon endüstrisinde “şarj cihazı olmayan kutular” yeni bir standart haline gelmiş gibi görünüyor. Zira Çinli akıllı telefon devi Xiaomi’nin de uyum sağladığı bu standardı benimseyen son teknoloji şirketi Samsung olmuştu. Galaxy S21 serisinin kutusundan şarj cihazını ve kulaklığı kaldıran Samsung, bu değişikliğin Galaxy S21’den sonraki akıllı telefonları da kapsayacağını belirtti.

Samsung’un müşteri deneyimi ofisinden sorumlu başkanı Patrick Chomet, Galaxy S21 serisiyle alakalı tüketicilerden gelen sorulara cevap verdiği özel bir soru-cevap oturumu düzenledi. Bir kullanıcının, “Galaxy S21’in kutusundan kulaklıkları ve şarj cihazlarını neden kaldırdınız?” sorusu üzerine açıklama yapan Patrick Chomet, buna gerekçe olarak tüketicilerin geri dönüşüm alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Patrick Chomet, bundan böyle gelecekteki Galaxy serisi akıllı telefonların da kutusundan şarj cihazı ve kulaklık çıkmayacağını söyledi.

“2017’den beri USB-C bağlantı portunu kullanıyoruz, bu nedenle eski şarj kabloları yeni telefonlarımızla halâ uyumlu”

Soru: Samsung, neden Galaxy S21’in kutusundan kablolu kulaklıkları ve şarj cihazını kaldırdı?

Cevap: “Galaxy serisi telefonlarımızı kullananların, günlük yaşamlarında geri dönüşüm alışkanlıklarını artırabilmek adına hâlihazırda sahip oldukları aksesuarları kullanmaya devam ettiklerini ve sürdürülebilir seçimler yapmaya özen gösterdiklerini fark ettik. Bu nedenle, kullanıcılarımızı desteklemek için gelecekteki Galaxy serisi akıllı telefonlarımızın kutusundan şarj adaptörünü ve kulaklıkları çıkarma aşamasına geçiyoruz.

Şarj adaptörlerini ve kulaklıkları telefonlarımızın kutusundan kademeli olarak çıkartarak, tüketicilerin yeni telefonlarıyla beraber sürekli olarak gereksiz şarj cihazı aksesuarları alma derdini ortadan kaldırmalarına yardımcı olacağımıza inanıyoruz.

Ayrıca 2017’den beri standart olarak USB-C tipi şarj bağlantı noktaları kullanmaktayız. Bu nedenle eski şarj cihazları, en yeni Galaxy serisi akıllı telefonlarımızla halâ uyumlu olacaktır.”

Görünüşe bakılırsa Samsung, kutulardan şarj cihazını kaldırma kararından bir adım bile geri dönmeyecek. Bu bağlamda, bu sene tanıtılacak olan Galaxy Note 21 serisinin kutusundan da şarj cihazı ve kulaklık çıkmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.