Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6 Serisi, Google’ın kendi işlemcisi Tensor ile duyuruldu
Google’ın ürettiği, Android’in en saf halinin sunulduğu Pixel telefon serisinin yeni nesli duyuruldu. Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerinden oluşan serinin teknik detayları arasında en çok dikkat çeken kısım ise cihazların kalbinde Google’ın kendi işlemcisi olan Tensor’a yer verilmesi.
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Google’ın Tensor işlemcisini, Apple‘ın A serisi işlemcileri gibi düşünebiliriz. Yalnızca Pixel telefonlarında kullanılmak üzere özel olarak Google tarafından tasarlanan bu işlemcinin teknik detayları ise bu sonbaharda yapılacak olan tanıtım etkinliğine saklanıyor. Biz bu işlemci konusundaki birtakım söylentilere haberimizde yer vereceğiz fakat bunların Google tarafından yapılmış resmi bir açıklamadan alınmadığını belirtmeliyiz.
Samsung‘un 5nm LPE üretim teknolojisinden yararlanacağı söylenen Tensor işlemcisinin, genel bir beklenti olarak güncel en üst seviye işlemciler ile rekabet etmesi bekleniyor. Fakat Google’ın, Tensor ile daha çok yapay zeka ve makine öğrenmesi ile güçlendirilmiş bir işlemciye yönelik yol izleyeceği belirtiliyor. Tabi bu, onun düşük bir performans sunduğu anlamına gelmiyor. Bir süre önce sızıntılarda, Snapdragon 870 ile benzer seviyede performans sunacağı ortaya çıkmıştı. Yedi çekirdekli bir yapıda olması beklenen işlemci üzerinde ayrıca Titan M2 adında bir güvenlik çipi de olacak. Ayrıca Google’ın kendi işlemcisinin, ses tanıma konusunda iddialı olduğu belirtiliyor. Kim bilir, belki ses tanıma ile ekran kilidi açma gibi özellikler görürüz.
Cihazların tasarım kısmına bakacak olursak Pixel 6 ve Pixel Pro üçer renk seçeneğiyle gelecek. Üçer diyorum çünkü normal ve pro modeller, birbirlerinden ayırt edilecek şekilde farklı renklere sahipler. Pixel 6′nın gövdesi mat kaplamaya sahip metal çerçevenin tuttuğu cam arka kapaktan oluşuyor. Pixel 6 Pro‘da ise parlak kaplamalı metal çerçevenin tuttuğu cam arka kapağa sahip bir gövde bulunuyor. Cihazların arka tarafına baktığımızda ise bir kamera şeridi göze çarpıyor. Bu şerit iki modelde de ortak olmasından mütevellit aynı kameralar kullanıldığı düşünülüyor ilk bakışta. Fakat Pixel 6 Pro, normal modele ek olarak 4 kat optik yakınlaştırma yapabilen bir telefoto lense sahip.
Kameralar kısmına gelmişken onun detaylardan da bahsedelim. Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, sırasıyla iki ve üç adet lense sahip bir kamera kurulumu taşıyor. Her iki modelde de aynı, 50 MP geniş açılı ve 12 MP ultra geniş açılı lensler bulunuyor. Az önce de dediğimiz gibi pro modelde ek olarak telefoto lens de yer alıyor. Ayrıca Tensor işlemcisi ile Pixel 6 ailesinin, fotoğrafçılık yetenekleri açısından Pixel 5’e göre fark edilir derecede daha iyi olacağı söyleniyor. Lenslere ait detaylı bilgileri ise tanıtım etkinliğinde öğreneceğiz.
Ekran kısmında ise Pixel 6‘da 90 Hz düz bir ekran tercih edilirken, Pixel 6 Pro‘da ise 120 Hz kavisli bir ekran yer alacak. Her iki cihazda da punch-hole diye tabir edilen, kamera çukuru dışında tamamen çerçevesiz bir ekran tasarımı bulunuyor. Ayrıca Pixel 6’lar, kutularından Android 12 sürümü yüklü şekilde çıkacak.
Ekim ayı gibi tanıtılması beklenen Pixel 6 ailesinin fiyatlarına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Fakat diğer markaların mevcut amiral gemisi modelleri ile benzer bir seviyeden satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca Pixel serisi, her ülkede satışı olmayan cihazlar. Şimdilik, verilen bilgiye göre ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya, Tayvan ve Japonya‘da satılacak. İlerleyen zamanlarda başka ülkelerin de eklenmesi bekleniyor. Fakat Türkiye‘nin bu ülkeler arasında bulunmayacağına kesin gözüyle bakabiliriz.
Kaynak: GSM Arena, Google, Android Police
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Akıllı Telefonlar
100TL FARKA DEĞER Mİ? | Xiaomi Mi 11 Lite vs Redmi Note 10 Pro
Muhtemelen 2021 yılında damga vuran ve konuşulmaya devam edecek iki model Xiaomi Mi 11 Lite ve Redmi Note 10 Pro’yu birbirine kırdırdık! Sizin için hangisi daha iyi ona karar vermeye çalıştık ve kendi fikirlerimizi de bu videoda belirttik. İyi seyirler…
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Teknik özelliklerine bakacak olursak:
Xiaomi Mi 11 Lite:
EKRAN: 6.55 İnç AMOLED FHD+ 402 PPI 90 Hz
İŞLEMCİ: Snapdragon 732G Adreno™ 618 GPU 6GB RAM /128 GB, 8GB RAM /128 GB
SÜRÜM: MIUI 12, Android 11
BATARYA: 4250mAh pil 33W destekli
KAMERA: 64 + 8MP + 5MP / Ön kamera 16MP
SES: Stereo Hoparlör Hi-Res Audio
BAĞLANTILAR: Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1
Redmi Note 10 Pro
EKRAN: 6.67 İnç AMOLED FHD+ 395 PPI 120Hz
İŞLEMCİ: Snapdragon 732G Adreno™ 618 GPU 6GB RAM /128 GB, 8GB RAM /128 GB
SÜRÜM: MIUI 12, Android 11
BATARYA: 5020mAh pil 33W destekli
KAMERA: 108+ 8MP + 5MP+ 2MP / Ön kamera 16MP
SES: Stereo Hoparlör BAĞLANTILAR: Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1
Xiaomi Mi 11 Lite ve Redmi Note 10 Pro modellerine Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/ce09f2c3
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Akıllı Telefonlar
Realme Flash ve MagDart Cüzdan lansman öncesi ortaya çıktı!
Daha öncesinde MagDart adı altında bir teknolojiyi tüketicilere sunacağını attığı bir tweet ile herkese açıklayan realme haberini daha öncesinde yapmıştık. Şimdi ise bu teknolojiye ait yüksek çözünürlüklü render fotoğrafları ortaya çıktı.
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Realme MagDart Cüzdan neler sunuyor?
Twitter’da @OnLeaks adıyla akıllı telefonlar üzerinde sızıntılar yapmasıyla bilinen Steve H.McFly, Realme Flash hakkındaki tüm detayları ortaya çıkardı. 91mobile’ın yaptığı habere göre MagDart Cüzdan deri kaplamaya, alüminyum standa ve üç kartlı bir cebe sahip olacak. Realme MagDart cüzdan telefona manyetik olarak bağlanacak. Bu akıllı telefon şirketin MagDart kablosuz şarjı destekleyen ilk telefonu olacak.
Realme MagDart manyetik kablosuz şarj teknolojisi, 3 Ağustos’ta yani yarın açıklanacak. Sızan görseller sayesinde, kablosuz şarj pedinin Apple MagSafe şarjına benzer görüneceğini anlaşılıyor. Ayırca markadan yayınlanan yeni bir teaser, 66W çıkışa sahip olacağını gösteriyor. Apple’dan ilham alarak bu konuda ekstra yol kat eden Realme, aynı zamanda bir MagDart Cüzdan aksesuarı hazırlıyor. Ek olarak, şirketin daha önce ortaya çıkarttığı Realme Flash telefonunu da görüyoruz.
MagDart Cüzdan beyaz renk seçeneğiyle sunulacak ve telefona manyetik olarak bağlanacak. Apple MagSafe cüzdanına benzer şekilde, 3 adede kadar kredi/banka kartı yerleştirilebiliyor ve deri kaplamaya sahip gibi görünüyor, bu da şirketin kaliteden ödün vermediğini gösteriyor. Ayrıca sol kenarda alüminyum ayak görülmekte ve telefonu dik konumda tutmaya yarıyor. MagDart Cüzdanının diğer renk seçeneklerinde de ileriki günlerde veya tanıtım sırasında gösterilebilir. Daha önce böyle bir aksesuarın bir telefon üretici tarafından üretilmediği için marka için ilginç bir strateji olmalı.
Realme Flash tasarımı nasıl olacak?
Realme tarafında kablosuz şarjı destekleyen ilk telefon olacak ve sızdırılan görüntüler telefonun tasarımını da açıkça belli ediyor. Realme Flash, dikdörtgen bir alan içerisinde olan üçlü kameralara sahip ve Matrix AI özelliğine sahip olacağından söz ediliyor. Güç düğmesi sağda, ses tuşları ise sol tarafa yerleştirilmiş. Realme Flash, Gümüş/Gri renk seçeneğinde tanıtılması olası. Realme Flash hakkında daha detaylı bilgi için buradaki haberimizi okuyabilirsiniz: Dünyanın ilk manyetik şarjlı Android telefonu realme’den geliyor!
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