Google Pixel 6 Serisi, Google’ın kendi işlemcisi Tensor ile duyuruldu

Google’ın ürettiği, Android’in en saf halinin sunulduğu Pixel telefon serisinin yeni nesli duyuruldu. Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerinden oluşan serinin teknik detayları arasında en çok dikkat çeken kısım ise cihazların kalbinde Google’ın kendi işlemcisi olan Tensor’a yer verilmesi.

Gündemden diğer bir başlık: 100TL FARKA DEĞER Mİ? | Xiaomi Mi 11 Lite vs Redmi Note 10 Pro

Google’ın Tensor işlemcisini, Apple‘ın A serisi işlemcileri gibi düşünebiliriz. Yalnızca Pixel telefonlarında kullanılmak üzere özel olarak Google tarafından tasarlanan bu işlemcinin teknik detayları ise bu sonbaharda yapılacak olan tanıtım etkinliğine saklanıyor. Biz bu işlemci konusundaki birtakım söylentilere haberimizde yer vereceğiz fakat bunların Google tarafından yapılmış resmi bir açıklamadan alınmadığını belirtmeliyiz.

Samsung‘un 5nm LPE üretim teknolojisinden yararlanacağı söylenen Tensor işlemcisinin, genel bir beklenti olarak güncel en üst seviye işlemciler ile rekabet etmesi bekleniyor. Fakat Google’ın, Tensor ile daha çok yapay zeka ve makine öğrenmesi ile güçlendirilmiş bir işlemciye yönelik yol izleyeceği belirtiliyor. Tabi bu, onun düşük bir performans sunduğu anlamına gelmiyor. Bir süre önce sızıntılarda, Snapdragon 870 ile benzer seviyede performans sunacağı ortaya çıkmıştı. Yedi çekirdekli bir yapıda olması beklenen işlemci üzerinde ayrıca Titan M2 adında bir güvenlik çipi de olacak. Ayrıca Google’ın kendi işlemcisinin, ses tanıma konusunda iddialı olduğu belirtiliyor. Kim bilir, belki ses tanıma ile ekran kilidi açma gibi özellikler görürüz.

Cihazların tasarım kısmına bakacak olursak Pixel 6 ve Pixel Pro üçer renk seçeneğiyle gelecek. Üçer diyorum çünkü normal ve pro modeller, birbirlerinden ayırt edilecek şekilde farklı renklere sahipler. Pixel 6′nın gövdesi mat kaplamaya sahip metal çerçevenin tuttuğu cam arka kapaktan oluşuyor. Pixel 6 Pro‘da ise parlak kaplamalı metal çerçevenin tuttuğu cam arka kapağa sahip bir gövde bulunuyor. Cihazların arka tarafına baktığımızda ise bir kamera şeridi göze çarpıyor. Bu şerit iki modelde de ortak olmasından mütevellit aynı kameralar kullanıldığı düşünülüyor ilk bakışta. Fakat Pixel 6 Pro, normal modele ek olarak 4 kat optik yakınlaştırma yapabilen bir telefoto lense sahip.

Kameralar kısmına gelmişken onun detaylardan da bahsedelim. Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, sırasıyla iki ve üç adet lense sahip bir kamera kurulumu taşıyor. Her iki modelde de aynı, 50 MP geniş açılı ve 12 MP ultra geniş açılı lensler bulunuyor. Az önce de dediğimiz gibi pro modelde ek olarak telefoto lens de yer alıyor. Ayrıca Tensor işlemcisi ile Pixel 6 ailesinin, fotoğrafçılık yetenekleri açısından Pixel 5’e göre fark edilir derecede daha iyi olacağı söyleniyor. Lenslere ait detaylı bilgileri ise tanıtım etkinliğinde öğreneceğiz.

Ekran kısmında ise Pixel 6‘da 90 Hz düz bir ekran tercih edilirken, Pixel 6 Pro‘da ise 120 Hz kavisli bir ekran yer alacak. Her iki cihazda da punch-hole diye tabir edilen, kamera çukuru dışında tamamen çerçevesiz bir ekran tasarımı bulunuyor. Ayrıca Pixel 6’lar, kutularından Android 12 sürümü yüklü şekilde çıkacak.

Ekim ayı gibi tanıtılması beklenen Pixel 6 ailesinin fiyatlarına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Fakat diğer markaların mevcut amiral gemisi modelleri ile benzer bir seviyeden satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca Pixel serisi, her ülkede satışı olmayan cihazlar. Şimdilik, verilen bilgiye göre ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya, Tayvan ve Japonya‘da satılacak. İlerleyen zamanlarda başka ülkelerin de eklenmesi bekleniyor. Fakat Türkiye‘nin bu ülkeler arasında bulunmayacağına kesin gözüyle bakabiliriz.

Kaynak: GSM Arena, Google, Android Police