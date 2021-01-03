Google Pixel 5A İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi!

Google’ın şimdiye kadar hiç duyulmamış Google Pixel 5A modeli canlı bir şekilde görüntülendi. İşte karşınızda Pixel 5A.

Google Pixel ailesine yeni bir üye daha eklenecek gibi gözüküyor. Yeni bir sızıntıya ile Google’ın yeni akıllı telefon modeli Pixel 5A canlı şekilde görüntülendi. Google’ın bu modeli önceden hiç duyulmamış olmasıyla birlikte, görseller birçok ilginç detayı da beraberinde getiriyor. Gelin sızdırılan görsellere yakından bakalım.

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Google Pixel 5A canlı görüntülendi!

Bugün gelen sızıntılarla, Google Pixel 5A’ya ait olduğu iddia edilen yeni bir model ortaya atıldı. Canlı fotoğrafları ortaya çıkan Google Pixel 5A, ekran kısmında ilginç özellikler taşıyor gibi görünüyor. Cihazın fotoğraflarına dikkatli baktığımızda ekranda herhangi bir ön kamera gözükmüyor. Burada ekrana yerleşik bir kamera sensörü olma ihtimali fikri akıllara yerleşiyor. Aynı zamanda ekrandaki tarihe baktığımızda fotoğrafların taze olduğunu da görebiliyoruz.

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Yayınlanan fotoğraflarda cihazın kamera sekmesinin de görseli bulunuyor. Görseli incelediğimizde cihazın ağır çekim, hızlı çekim gibi özelliklerin yanında video sabitleme özelliğine de sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda gelen sızıntılara göre bu modelde ekrana yerleşik parmak izi sensörü de yer alıyor. Öte yandan cihazın 6GB Ram bellek ile geleceği ve 128GB depolama alanına sahip olacağı biliniyor.

Google Pixel 5A‘ya ait şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor. Ancak ortaya çıkan başka bir model olan Google Pixel 5 Pro modelinin de ekran altı ön kamera ve Snapdragon 865 yonga setine sahip olduğu biliniyor. Pixel 5A’nın da daha alt bir model olduğunu düşünürsek, üst sınır olarak böyle bir işlemci kullanacağını söyleyebiliriz. Bakalım Google Pixel 5A’nın özellikleri ne zaman açıklanacak. Sizce Google, Pixel 5A’yı ne zaman tanıtacak?