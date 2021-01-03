Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5A İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi!
Google’ın şimdiye kadar hiç duyulmamış Google Pixel 5A modeli canlı bir şekilde görüntülendi. İşte karşınızda Pixel 5A.
Google Pixel ailesine yeni bir üye daha eklenecek gibi gözüküyor. Yeni bir sızıntıya ile Google’ın yeni akıllı telefon modeli Pixel 5A canlı şekilde görüntülendi. Google’ın bu modeli önceden hiç duyulmamış olmasıyla birlikte, görseller birçok ilginç detayı da beraberinde getiriyor. Gelin sızdırılan görsellere yakından bakalım.
Google Pixel 5A canlı görüntülendi!
Bugün gelen sızıntılarla, Google Pixel 5A’ya ait olduğu iddia edilen yeni bir model ortaya atıldı. Canlı fotoğrafları ortaya çıkan Google Pixel 5A, ekran kısmında ilginç özellikler taşıyor gibi görünüyor. Cihazın fotoğraflarına dikkatli baktığımızda ekranda herhangi bir ön kamera gözükmüyor. Burada ekrana yerleşik bir kamera sensörü olma ihtimali fikri akıllara yerleşiyor. Aynı zamanda ekrandaki tarihe baktığımızda fotoğrafların taze olduğunu da görebiliyoruz.
İlginizi Çekebilir: Huawei P50 Serisi Özellikleri Netleşiyor!
Yayınlanan fotoğraflarda cihazın kamera sekmesinin de görseli bulunuyor. Görseli incelediğimizde cihazın ağır çekim, hızlı çekim gibi özelliklerin yanında video sabitleme özelliğine de sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda gelen sızıntılara göre bu modelde ekrana yerleşik parmak izi sensörü de yer alıyor. Öte yandan cihazın 6GB Ram bellek ile geleceği ve 128GB depolama alanına sahip olacağı biliniyor.
Google Pixel 5A‘ya ait şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor. Ancak ortaya çıkan başka bir model olan Google Pixel 5 Pro modelinin de ekran altı ön kamera ve Snapdragon 865 yonga setine sahip olduğu biliniyor. Pixel 5A’nın da daha alt bir model olduğunu düşünürsek, üst sınır olarak böyle bir işlemci kullanacağını söyleyebiliriz. Bakalım Google Pixel 5A’nın özellikleri ne zaman açıklanacak. Sizce Google, Pixel 5A’yı ne zaman tanıtacak?
Akıllı Telefonlar
IMEI kayıt bedeli yeni yıl ile birlikte zamlandı
2021 yılı itibari ile yurt dışından getirilen telefonların ülkemizde kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt ücretlerine zam geldi.
İlginizi çekebilir: Huawei Mate 40 Pro “Derinlemesine” İnceleme | Yılın son bombası?!
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı‘nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni zamlar 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bunlar içerisinde IMEI kayıt bedeli de yer alıyor.
Buna göre yeni yıl ile birlikte yurt dışından cep telefonu getirip, kayıt altına alacak bireysel kullanıcıları yakından ilgilendiren IMEI kayıt harcı tutarı da belli oldu. İngilizce açılımı International Mobile Equipment Identitiy olan IMEI, cihazınızın Mobil kodu olarak biliniyor.
Geçtiğimiz yıllarda yurtdışından Türkiye’ye götürülen cep telefonlarında “IMEI Kayıt Bedeli” birçok kez zamlanmıştı. Miktar son olarak 1838 Lira olmuştu. 1 Ocak 2021 tarihinden yurt dışından cep telefonu getirip, kayıt altına alacak vatandaşların ödeyecekleri kayıt tutarı 2 bin 6 liraya çıkmış oldu.
IMEI kayıt ücreti, yolcuların beraberlerinde getirdikleri ve ticari amaçlı olmayan akıllı telefonlar için geçerli oluyor. Ticari amaçlı ya da toplu olarak yapılan ithalat işlemleri için daha farklı prosedürler ve ücretler söz konusu oluyor.
Türkiye’de geçmiş yıllardaki IMEI kayıt harcı tutarları ise şöyle olmuştu:
- 2012 yılı – 100 TL
- 2013 yılı – 115 TL
- 2014 yılı – 119.5 TL
- 2015 yılı – 131.5 TL
- 2016 yılı – 138.5 TL
- 2017 yılı – 149.2 TL
- 2018 yılı – 500 TL
- 2019 yılı – 1500 TL
- 2020 yılı – 1838.7 TL
- 2021 yılı – 2006.2 TL
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Huawei P50 Serisi Özellikleri Netleşiyor!
Huawei‘nin yeni amiral gemisi modellerini barındıran Huawei P50 Serisi, bünyesindeki cihazların özelliklerini yavaş yavaş ortaya döküyor.
Huawei‘nin yeni amiral gemisi modelleri 2021 yılında piyasaya çıkış yapacak. Üç farklı model ile gelmesi beklenilen P50 Serisi, bir yandan yeni özelliklerini de gün yüzüne çıkarıyor. 2021’den hemen önce tasarımı ile ortaya çıkan P50 Pro, şimdi diğer versiyonlarla birlikte özelliklerini sergiliyor.
2020 yılında ABD‘den sert bir darbe yiyen Huawei, şirketin geleceği için çalışmalara tam gaz devam ediyor. P50 Serisi ile başarı yakalamayı planlayan Huawei, 2021’de tanıtacağı yeni nesil Kirin 9010 ve 9020 işlemcileri ile dikkat çekmeyi planlıyor. Tabi bu işlemcileri P50 Serisinde de kullanması muhtemel.
İlginizi Çekebilir: Motorola Moto G Stylus 2021 Yeniden Sızdırıldı!
P50 Serisinin ekran boyutları ortaya çıktı!
Twitter’da RODENT950 kullanıcı adlı birisi, cihazlar hakkında yeni detaylar yayınladı. Huawei P50 Serisinin farklı ekran boyutları ile geleceğini ortaya atan Rodent950, seride 6.1-6.2 inçlik bir küçük ekranlı model, 6.6 inçlik orta ekran boyutlu bir model ve 6.8 inçlik birde büyük ekranlı model yer alacağını belirtti. Bu modellerin sırasıyla Huawei P50, P50 Pro ve P50 Pro+ olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan ekranlar hakkında bilinen bir diğer detay, P50 Serisi modellerinin ekranlarını Samsung ve LG’nin üreteceği. Huawei’nin ekran tedarikçisi olarak Samsung ve LG Display ile çalıştığı gelen sızıntılar arasında. Kuvvetle muhtemel bu modellerde Samsung ve LG ekranları kullanılacak. Bu da cihazların ekran kalitesini epey artıracak.
Bu bilgiler dışında Huawei P50 Serisi hakkında bilinen pek birşey yok. Sadece P50 Pro modelinin 159 x 73 mm boyutlarında olduğu biliniyor. Ancak diğer iki model hakkında boyutsal anlamda bir bilgi söz konusu değil. 2021’in ilk yarısında tanıtılması beklenilen P50 Serisi, Huawei için yükseliş yaratacak gibi duruyor. Sizce P50 Serisi, Huawei açısından nasıl bir etki yaratacak? 2021’de Huawei ile ABD arasındaki buzlar çözülecek mi?
Seçtiğimiz Huawei modellerini Hepsiburada üzerinden satın almak için tıklayınız!
Seçtiğimiz Huawei modellerini Trendyol üzerinden satın almak için tıklayınız!
Akıllı Telefonlar
TSMC ve Samsung, 3 nm sürecinde sıkıntılar yaşıyor!
Son raporlara göre TSMC FinFET ve Samsung GAA, 3 nm üretim sürecinde bazı kritik darboğaz sorunları ile karşı karşıya kaldı. Bu nedenle TSMC ve Samsung‘un 3 nm üretim teknolojisini ertelemesi söz konusu olabilir. TSMC‘nin planına göre 3 nm süreci bu yıl sertifikasyon ve deneme sürecini tamamlayacak. Seri üretime ise 2022’nin ortalarında başlanması hedefleniyor.
İlginizi çekebilir: Samsung, önümüzdeki hafta Hindistan’da yeni bir cihaz tanıtacak!
TSMC, hangi firmalar ile 3 nm teknolojisi üzerine anlaştı?
TSMC‘nin halihazırda bulunan 3 nm üretim teknolojisi sözleşmelerinin büyük çoğunluğu Apple ile imzalanmış durumda. Bu, Apple‘ın TSMC‘nin 3 nm süreci için ilk müşteri grubu arasında olacağı anlamına geliyor. 3 nm sürecinin geliştirilmesi ve test edilmesi uzun bir süreç olacak. Bu sebeple 5 nm yonga setleri gelecek 2 yıl boyunca amiral gemilerinde kullanılacak. Bir diğer yandan Intel‘in hala 10 nm sürecini kullandığı düşünüldüğünde, bu gecikme Intel‘e diğer şirketleri yakalama şansı tanıyacak. 2022 yılına kadar Intel‘in 5 nm üretime başladığını görebiliriz.
Samsung ve TSMC‘nin 2022‘de seri üretime başlayacağı 3 nm üretim sürecinde TSMC‘nin önde olması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda, 3 nm sürecinin 5 nm teknolojisine göre %10-15 performans artışı, %20-25 enerji tasarrufu sağlayacağı iddia ediliyor. TSMC‘nin başkanı Liu Deyin, şirketin bu yıl rekor bir gelir elde ettiğini ve 2 trilyon dolardan fazla yatırım alacaklarını açıkladı. Samsung ise buna karşılık olarak çip dökümhanesini geliştirmek için 116 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: levent_orgun, 22 saat önce
-
Yazan: market2020, 2 gün önce
-
Yazan: Senior_can, 1 hafta önce
-
Canlı Kripto Para Fiyat Takibi
Yazan: bbozmen, 1 hafta önce
-
Yazan: bbozmen, 1 hafta önce