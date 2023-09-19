HWP, Barselona’ya TP-Vision Türkiye tarafından davet edilmiştir. Bu video TP-Vision Türkiye’nin katkılarıyla çekilmiştir.

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Philips TV ve Ses Birimi tarafının sahibi olan TP-Vision, Berselona’da düzenlediği özel bir etkinlik ile hem FC Barselona sponsorluğu hem de yeni ürün gamı hakkında bilgiler verdi.

Not: HWP, Barselona’ya TP-Vision Türkiye tarafından davet edilmiştir. Bu video TP-Vision Türkiye‘nin katkılarıyla çekilmiştir.

Her etkinlikte olduğu gibi Ersin ile TP-Vision Türkiye Pazarlama Direktörü Can Göver de bir röportaj ile yeni ürün gamı ve sponsorluğu konuştu.

İyi seyirler…