Netflix, Windows 11 ve Windows 10 için planlanan bir güncelleme hakkındaki duyurusuyla gündeme oturdu ve pek çok kullanıcısını kızdırdı. Yapılan duyuruya göre, Netflix uygulamasına gelecek güncellemeyle birlikte reklamlar ve canlı etkinlikler için destek eklenecek, ancak içerik indirme yeteneği kaldırılacak. Netflix ne yapıyor?!

Netflix, Windows 11 ve Windows 10 Kullanıcılarını Üzecek: İndirme Desteği Kaldırılıyor

Bu değişiklik, özellikle çevrimdışı izleme yapmayı tercih eden Netflix kullanıcıları arasında hayal kırıklığı yarattı. Artık Windows cihazlarında çevrimdışı görüntüleme yapılamayacak olması, Reddit gibi platformlarda kullanıcıların tepkisine neden oldu. Güncelleme, Windows’ta Netflix kullanıcılarının internet bağlantısı olmadan seyahatlerinde dizileri ve filmleri izleyemeyecekleri anlamına geliyor.

Netflix’in bu adımı ile, lisanslama maliyetlerini azaltarak tasarruf sağlayabileceği düşünülüyor. Ancak bu durum, çevrimdışı izleme özelliğine güvenen ve seyahatlerinde veya internet erişimi olmayan yerlerde platformu kullanmak isteyen insanlar için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Platformun yayınladığı resmi belgede, indirmelerin artık desteklenmeyeceği ancak desteklenen bir mobil cihazda TV şovlarını ve filmleri çevrimdışı izlemenin mümkün olacağı belirtiliyor. Bu durum, kullanıcıların daha küçük ekranlarda içerik izlemelerini gerektirecek. Bu durumda yolculuklarda ufacık ekrandan sevdiğiniz içeriği izlemek zorunda kalabilirsiniz.

Netflix’in bu değişikliğiyle ilgili olarak belirli bir sebep belirtmemesi dikkat çekiyor. Netflix destek belgesine göre, yeni güncellemenin “yakında” gelmesi bekleniyor ve bu uygulamada indirme seçeneğinin bulunmayacağı doğrulandı.

Bu değişiklik, Netflix’in mobil cihazlardaki indirme özelliğine devam edeceği anlamına geliyor. Bu durumda, çevrimdışı izleme ihtiyacı olan kullanıcılar için mobil cihazlar daha uygun bir seçenek olacak gibi görünüyor. Platform böyle bir karar alsa, zaten büyük ihtimalle bir isyan çıkardı.

Son olarak, Netflix’i dizüstü bilgisayarlarında çevrimdışı izlemek isteyenler için alternatif bir önerimiz var. En iyi Chromebook’lardan birini alarak Netflix Android uygulamasını Chrome OS’ye yükleyebilir ve bu şekilde içerikleri indirebilirsiniz. Ancak, bu yöntemle maksimum video çözünürlüğü 720p olarak sınırlı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce platform neden böyle bir karar aldı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!