Galaxy AI özellikleri getirmesi beklenen One UI 6.1 güncellemesi Galaxy S21 ve Galaxy S22 serisi telefon kullanıcıları için yayınlandı. Samsung, Galaxy S21 ve S22 serisi kullanıcıları için beklenen Android 14 tabanlı One UI 6.1 güncellemesini sunmaya başladı. Güncelleme Türkiye’deki kullanıcılara da ulaşmış gibi görünüyor. İşte güncellemeyle gelen yenilikler.

Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S22 Sahipleri İçin One UI 6.1 Güncellemesi Geldi

Daha önce Galaxy S22 serisi için güncellemenin hatalar nedeniyle durdurulduğu haberi gelmişti. Görünen o ki, Samsung hatalardan kurtulmuş. Galaxy S22 serisi için S90xBXXU9EXE1 yazılım koduyla gelen güncelleme, Nisan 2024 güvenlik yaması ile birlikte sunuluyor ve boyutu yaklaşık 3GB. Güncellemenin boyutu büyük olduğu için bir Wi-Fi ağından güncellemeyi tercih edebilirsiniz.

Samsung 2021 amiral gemisini de unutmamış. Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra için One UI 6.1 güncellemesi Avrupa genelinde yayınladı. Yaklaşık 2,4 GB boyutundaki güncelleme, G99xBXXUAGXDA ürün yazılımı sürümüyle birlikte Nisan 2024 güvenlik yamasını da içeriyor. Mayıs 2024 güvenlik yamasının ise ilerleyen dönemlerde geleceği tahmin ediliyor.

One UI 6.1 güncellemesi, Galaxy AI yapay zeka özellikleri ve kullanıcı arayüzü değişiklikleri gibi bazı yenilikler getiriyor. Galaxy S21 için Türkiye’deki dağıtımın zaten başladığı biliniyor. Benzer şekilde, Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için de Avrupa ülkelerinde güncelleme dağıtılmaya başlandı. Türkiye için de güncelleme çok yakında gelecek gibi duruyor.

Ancak, Türkiye için güncellemenin henüz yayınlanıp yayınlanmadığı kesin olarak doğrulanmış değil. En azından Galaxy S22 serisi için durum böyle. Güncellemenin birkaç gün içinde bölgedeki diğer cihazlara da ulaşması bekleniyor.

Henüz güncelleme bildirimini almayan kullanıcılar, Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S22 serisi cihazlarını elle kontrol ederek güncellemeyi alabilirler. Bunun için telefonlarında Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsüne giderek güncelleme durumunu kontrol edebilirler.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni güncelleme nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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Eğer Galaxy S21 veya Galaxy S22 serisinden bir telefona sahipseniz, One UI 6.1 güncellemesini kontrol etmek ve indirmek için Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle bölümüne göz atabilirsiniz. Ancak, güncellemenin kademeli olarak dağıtıldığını unutmamanız önemlidir, bu nedenle cihazınıza ulaşması biraz zaman alabilir.