HUAWEI’nin fiyat/performans odaklı 7.000 mAh batarya ve 6,95 inç ekran ile gelen telefonu HUAWEI nova Y91 incelemesiyle karşınızdayız. Sizlerden gelen talep doğrultusunda HUAWEI Türkiye’den rica edip edindiğimiz cihazın detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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https://youtu.be/W5XAINGyte0

Not: Bu videoda yer alan nova Y91 modeli akıllı telefon, inceleme örneği olarak HUAWEI Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

İyi seyirler…

HUAWEI nova Y91 Özellikleri

Boyut: 171,6 x 79,9 x 8,9 mm

Ağırlık: 214 gram

214 gram Ekran: 6,95 inç FHD+ IPS 90 Hz

6,95 inç FHD+ IPS 90 Hz İşlemci: Snapdragon 680 4G

Snapdragon 680 4G Grafik: Adreno 610

Adreno 610 Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Kamera: 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Video: FHD 30 FPS

FHD 30 FPS Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Şarj: 22,5 Watt