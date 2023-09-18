HUAWEI’nin fiyat/performans odaklı 7.000 mAh batarya ve 6,95 inç ekran ile gelen telefonu HUAWEI nova Y91 incelemesiyle karşınızdayız. Sizlerden gelen talep doğrultusunda HUAWEI Türkiye’den rica edip edindiğimiz cihazın detaylarını Aydoğan aktarıyor.
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İçindekiler
DEV EKRAN, DEV BATARYA | HUAWEI nova Y91 İncelemesi
https://youtu.be/W5XAINGyte0
Not: Bu videoda yer alan nova Y91 modeli akıllı telefon, inceleme örneği olarak HUAWEI Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.
İyi seyirler…
HUAWEI nova Y91 Özellikleri
- Boyut: 171,6 x 79,9 x 8,9 mm
- Ağırlık: 214 gram
- Ekran: 6,95 inç FHD+ IPS 90 Hz
- İşlemci: Snapdragon 680 4G
- Grafik: Adreno 610
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Video: FHD 30 FPS
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- Batarya: 7.000 mAh
- Şarj: 22,5 Watt