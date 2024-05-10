Çinli teknoloji devi Realme, dün yeni orta segment akıllı telefonu olan Realme GT Neo 6’yı tanıttı. Markanın Hindistan temsilcisi ise Realme GT 6T isimli yeni bir model üzerinde çalışıldığını açıkladı. Bu model GT serisinin ilk “T” modeli olarak karşımıza çıkacak. Geldiğimiz noktada bugün ise Realme GT 6T pil özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Realme GT 6T pil özellikleri nasıl olacak?

Realme GT 6T; NBTC, BIS, EEC, FCC ve Camera FV-5 sertifikasyon sitelerinde görüldü. Bu sitelerden de akıllı telefonun birçok özelliği sızdırıldı. FCC sertifikası ile ise Realme GT 6T pil özellikleri sızdırıldı. FCC sertifikasına göre Realme GT 6T pil tarafında 5500 mAh büyüklüğünde çift hücreli (2 adet 2750 mAh büyüklüğünde pil) bir pile sahip olacak. Bu pil 120W kablolu hızlı şarjı destekleyecek. Bu pil yoğun olmayan bir kullanımda 3 güne kadar performans sunabilir. Tabii bu konuda akıllı telefonun pil optimizasyonu da çok önemli. Bunları akıllı telefon piyasaya sürüldüğünde kesin olarak öğreneceğiz.

Realme GT 6T neler sunacak?

Akıllı telefon tasarım tarafında ise 162×75,1×8,65 mm ölçülerinde ve 191 gram ağırlığında olacak. Realme GT 6T, delikli bir ekran tasarımına sahip olacak. Yazılım açısından kutudan Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çıkacak.

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Camera FV-5 verisine göre ise Realme GT 6T, f/1.8 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip 50 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Ön tarafta 32MP selfie kamerası bulunacak.